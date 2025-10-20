Giá mặt hàng thiết yếu tăng cao

Sáng 20/10, tiếp tục chương trình phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Về tình hình thực hiện, theo ông Phan Văn Mãi, Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc, đạt kết quả toàn diện, ấn tượng trên hầu hết các lĩnh vực, khẳng định sức chống chịu, khả năng thích ứng linh hoạt và hiệu quả điều hành chính sách vĩ mô .

Thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội nước ta còn đối diện một số khó khăn, thách thức. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng đang chịu nhiều sức ép trong bối cảnh các động lực chính như xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư chưa thực sự tạo xung lực đủ mạnh. Chất lượng tăng trưởng còn hạn chế, nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào gia công và nhập khẩu nguyên liệu, công nghệ.

Cơ quan thẩm tra cũng nhìn nhận, ổn định kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lạm phát được kiểm soát nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, trực tiếp tác động đến đời sống người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp. Việc điều hành tỷ giá gặp nhiều thách thức, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phục hồi, thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn.

“Thị trường bất động sản cần được đánh giá đúng thực chất. Tín dụng vào lĩnh vực này đến cuối tháng 8/2025 tăng gần 19,7%, trong khi vốn cho sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn; trong 21 ngành kinh tế, ngành xây dựng có tỷ lệ nợ xấu ở mức 11,33%”, ông Phan Văn Mãi nêu.

Thận trọng trong chính sách tài khóa, tiền tệ

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Ủy ban thẩm tra cơ bản thống nhất với các định hướng lớn, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu Chính phủ đề ra. Trong đó, Ủy ban nhấn mạnh kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn; điều hành linh hoạt, chủ động, thận trọng trong chính sách tài khóa, tiền tệ ; quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Cùng với đó, củng cố năng lực nội sinh và sức chống chịu của nền kinh tế, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong nước. Trọng tâm được nhấn mạnh là phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn và mới nổi; thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch, xanh, nguyên tử, bán dẫn, không gian vũ trụ, lượng tử…

Ông Phan Văn Mãi cũng lưu ý, cần phát triển thực chất các vùng động lực; xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương.

Ủy ban thẩm tra cũng đề nghị quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về thể chế, pháp luật, nhất là trong đầu tư, kinh doanh để giải phóng sức sản xuất, huy động nguồn lực cho phát triển; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, chồng chéo trong hoạt động của bộ máy, nhất là ở cấp cơ sở, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.