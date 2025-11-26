Thị trường BĐS Hà Nội và TPHCM luôn rượt đuổi nhau

Dòng tiền nhà đầu tư Nam tiến

Tại Hội thảo “Dòng tiền Nam tiến: Sức hút bền vững của bất động sản trung tâm TPHCM” tổ chức sáng 26/11, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường bất động sản đang được điều chỉnh theo hướng tích cực. Nguồn cung mới tăng mạnh, đạt gấp 1,2 lần so với cả năm 2024. Phân khúc căn hộ cao cấp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm 67,8% tổng nguồn cung, trong khi đất nền chiếm 32,2%. Xét theo cơ cấu vùng miền, thị trường phía Bắc dẫn đầu với 49% nguồn cung, tiếp theo là miền Nam với 27% và miền Trung chiếm 23%.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Theo ông Đính, về nguồn cầu, nhu cầu hiện vẫn nghiêng về hoạt động đầu tư, cho thấy dòng tiền đầu cơ và tích sản đang áp đảo nhu cầu ở thực.

Về thanh khoản, thị trường ghi nhận khoảng 70.000 giao dịch thành công ở thị trường sơ cấp. Tỷ lệ hấp thụ đạt gần 70%. Diễn biến giá tại các đô thị lớn tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Giá nhà đất dao động từ 50-400 triệu đồng/m2 ở thị trường sơ cấp. Ở phân khúc căn hộ cao cấp, Hà Nội ghi nhận mức giá trung bình khoảng 95 triệu đồng/m2, trong đó 43% nguồn cung có giá trên 120 triệu đồng/m2. Tại TP HCM, mức giá trung bình đạt khoảng 91 triệu đồng/m2.

“Các xu hướng lớn của thị trường cũng dần định hình rõ rệt. Dòng vốn đầu tư từ miền Bắc đang có xu hướng Nam tiến, trong đó TPHCM và các tỉnh vệ tinh trở thành tâm điểm lựa chọn. Nhà đầu tư ưu tiên các dự án nằm trong khu đô thị trung tâm, mô hình "all in one" và được phát triển bởi những chủ đầu tư có uy tín”, ông Đính nói.

Giá bất động sản tăng quá cao cũng rất đáng lo ngại

Nói về xu hướng dòng tiền Nam tiến, ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Đất Xanh miền Bắc cho rằng, thực tế, dòng tiền miền Bắc đã chảy vào TPHCM từ những năm 1993 - 1994 trở đi, chứ không phải bây giờ mới Nam tiến. Năm 2007, tại khu Phú Mỹ Hưng có khoảng 60% là người Bắc ở.

Ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Đất Xanh miền Bắc.

"Trong gần 20 năm làm nghề thì tôi nhận thấy rằng, thị trường Hà Nội và TPHCM luôn rượt đuổi nhau. Trong đó, thị trường TPHCM bao giờ cũng đi trước, sau đó thì Hà Nội lại vượt lên, rồi TPHCM lại hồi phục và rượt đuổi... Hai thị trường đã diễn ra trạng thái bám đuổi từ năm 1991 - 1992 trở đi. Diễn biến này là do tính chu kỳ của thị trường và xu hướng dòng tiền của nhà đầu tư”, ông Quyết nói.

Theo ông Quyết, cơ hội đầu tư bất động sản trung tâm TPHCM vẫn tốt. Ở thời điểm hiện tại, so với Hà Nội, bất động sản trung tâm TPHCM có giá ngang bằng hoặc thấp hơn. Thậm chí, bất động sản ngoài vành đai tại TPHCM đang rẻ hơn Hà Nội rất nhiều.

Tóm lại, dòng tiền từ Bắc vào Nam đang là xu hướng mạnh mẽ thời điểm này và sẽ tiếp tục lan tỏa để góp phần nâng tầm giá trị bất động sản khu vực trong tương lai.

“Với những người làm bất động sản như chúng tôi, việc giá bất động sản tăng quá cao cũng rất đáng lo ngại. Sau những đợt tăng giá mạnh, thị trường thường rơi vào tình trạng giảm giá và suy thoái”, ông Quyết nói.

Vì vậy, ông Quyết kỳ vọng thị trường phát triển bền vững, tăng trưởng ổn định. Để đạt được mục tiêu đó rất cần đến những biện pháp điều tiết để của Nhà nước.

PGS, TS.Trần Đình Thiên - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng khẳng định, TPHCM đang là điểm sáng nổi bật nhất và mang tính dẫn dắt cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

PGS,TS.Trần Đình Thiên.

“Chính phủ đã liên tục rà soát, hoàn thiện các văn bản, quy phạm pháp luật về quy hoạch, xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản để tháo gỡ, xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà xã hội. Với những nỗ lực này, tôi tin rằng tương lai của thị trường bất động sản sẽ sáng hơn”, ông Thiên nhấn mạnh.