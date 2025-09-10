Thị trường BĐS Mỹ tăng thêm 20.000 tỷ USD trong vòng 5 năm

Giá mua nhà tại Mỹ đã tăng chóng mặt trong vài năm qua. Theo số liệu mới công bố của Zillow, kể từ năm 2020, giá trị toàn bộ thị trường nhà ở Mỹ đã tăng 57%, đạt kỷ lục 55.000 tỷ USD – tức tăng thêm khoảng 20.000 tỷ USD chỉ trong vòng 5 năm.

Dù lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao, thị trường bất động sản (BĐS) Mỹ vẫn ở mức đắt đỏ nhất trong lịch sử. New York là bang ghi nhận mức tăng giá trị nhà ở lớn nhất trong năm qua, thêm 216 tỷ USD, vượt xa các bang khác. New Jersey, Illinois và Pennsylvania cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.

Zillow lý giải nguyên nhân chính là nhu cầu vượt xa nguồn cung. Tại New York, lượng nhà rao bán hiện chỉ bằng một nửa so với trước đại dịch, khiến giá trị các bất động sản hiện hữu tăng mạnh. Ngược lại, những bang như Florida, California và Texas lại chứng kiến sự sụt giảm.

Tại Florida, chi phí bảo hiểm nhà và thuế tài sản leo thang nhanh chóng là yếu tố khiến nhiều người mua bỏ cuộc, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai do biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Sharon Ross, một môi giới BĐS ở Nam Florida, chia sẻ rằng người bán phải chấp nhận những lời đề nghị thấp hơn. Nguyên nhân một phần là do chi phí bảo hiểm nhà ở và thuế tài sản tăng vọt, đặc biệt ở Florida, California và Texas, những nơi dễ bị tổn thương bởi các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu Dù nhu cầu mua giảm, nhà xây mới vẫn góp phần giữ giá trị ở các bang Sun Belt.

Tại Texas, hơn 20% mức tăng giá trị thị trường kể từ năm 2020 đến từ các căn nhà mới – tỷ lệ cao nhất toàn quốc, chỉ sau Utah. Florida cũng đứng thứ tư về tỷ trọng đóng góp từ nhà mới. Theo Zillow, những dự án này tạo ra các mức giá dễ tiếp cận, giúp người mua lần đầu có cơ hội bước chân vào thị trường.

*Nguồn: CNN