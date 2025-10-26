Thị trường chứng khoán Việt Nam có phù hợp để đầu tư dài hạn?

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam diễn biến tích cực trong gần 10 tháng đầu năm 2025 với biến động được chia thành 3 giai đoạn chính.

Theo đó, từ đầu năm 2025 tới trước sự kiện Tổng thống Donald Trump công bố thuế quan (mức áp ban đầu với Việt Nam là 46%), VN-Index tăng trưởng ổn định với những động lực đến từ các chính sách thúc đẩy kinh tế vĩ mô, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tích cực.

Giai đoạn thứ hai, với ảnh hưởng từ thông tin thuế đối ứng, VN-Index giảm điểm liên tục trong 4 phiên (3/4 – 9/4). Tuy nhiên, với thông tin tạm hoãn thuế đối ứng, chỉ số đại diện sàn HoSE phục hồi mạnh đến giữa tháng 8 với sự hỗ trợ tích cực từ nhóm cổ phiếu Vingroup.

Giai đoạn tiếp theo, sau khi tích lũy đi ngang, chỉ số tăng mạnh mẽ và vượt vùng 1.700 điểm với tác động tích cực từ việc được FTSE Russell nâng hạng chứng khoán. Tại phiên 20/10, VN-Index giảm mạnh 5,47% xuống mức 1.636,43 điểm, tuy nhiên vẫn tăng gần 37% so với cuối năm 2024.

Dù chỉ số đại diện sàn HoSE đã tăng mạnh, song giới chuyên gia nhìn nhận tiềm năng tăng điểm của VN-Index vẫn còn rất lớn.

Dư địa trong dài hạn

Trao đổi tại sự kiện "Investor Day: Đầu tư thành công cùng kỷ nguyên mới" được tổ chức mới đây, ông Lê Anh Tuấn – Tổng giám đốc Dragon Capital nhìn nhận các động lực hỗ trợ TTCK gồm: Mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt trên 2 con số, P/E forward VN-Index dự kiến 15-16 lần với triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết năm 2026 tăng 20%.

"Mốc 1.700 điểm sẽ chưa phải là đích đến cuối cùng của VN-Index", ông Tuấn khẳng định. Thậm chí, CEO Dragon Capital Việt Nam cho biết các báo cáo phân tích của Ngân hàng đầu tư toàn cầu J.P. Morgan thường khá trung tính về triển vọng TTCK Việt Nam, song gần nhất tổ chức này lại cho thấy sự lạc quan và dự đoán VN-Index 12 tháng tới có thể đạt từ 2.000 – 2.200 điểm.

Dù vậy, một nỗi lo thường trực với nhà đầu tư trong nước là việc khối ngoại bán ròng rất mạnh. Tính từ đầu năm, nhóm này đã bán ròng 113.670 tỷ đồng. Ông Lê Anh Tuấn chia sẻ nhà đầu tư nên quan tâm dòng vốn nước ngoài ở mức vừa phải, bởi giao dịch của nhóm này chỉ chiếm 10-15% trên TTCK. Lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài cũng cạn dần sau khi liên tục bán ra.

"Xét về ngắn hạn khi các quỹ chỉ số track FTSE Russell giải ngân, dự kiến sẽ có 1-1,5 tỷ USD quay lại mua TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, việc này sẽ xảy ra trong 1 năm tới", ông Tuấn nói thêm.

CEO Dragon Capital nhấn mạnh nhà đầu tư không nên quá kỳ vọng hiệu ứng nâng hạng sẽ giúp vốn ngoại tự động chảy vào TTCK Việt Nam. Bởi lẽ, các cổ phiếu được mua phải thỏa mãn các yếu tố về định giá, lợi nhuận tăng trưởng, cùng với đó là điều kiện kinh tế vĩ mô trong nước ổn định.

Ở góc nhìn khác, giới chuyên gia khẳng định các quyết tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc phát triển TTCK minh bạch, bền vững là một trong các động lực quan trọng hút dòng tiền vào TTCK.

Có thể thấy, cơ quan quản lý đã có 2 đề án quan trọng gồm Đề án nâng hạng TTCK và Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, cùng với đó là hàng loạt nghị định sửa đổi, thông tư… đề ra nhiều chiến lược ngắn hạn, dài hạn nhằm hướng đến TTCK Việt Nam phát triển minh bạch, bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn được nâng lên các mức hạng cao hơn.

Thời điểm đầu tư tốt nhất là hôm nay

Việc TTCK tăng điểm mạnh trong năm 2025 khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt các nhà đầu tư "F0" băn khoăn thời điểm nên giải ngân vào thị trường.

Đưa ra lời khuyên với nhà đầu tư, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn – Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao, lĩnh vực Chứng khoán Dragon Capital Việt Nam nhìn nhận chiến lược giải ngân hợp lý là mua nhiều lần và nên bắt đầu ngay từ hôm nay.

"Việc dự đoán sự tăng giảm của thị trường trong ngắn hạn là rất khó", ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn chia sẻ.

Trong ngắn hạn, thị trường có nhiều yếu tố "nhiễu" như nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh, hoặc áp lực chốt lời ngắn hạn, song chuyên gia Dragon Capital Việt Nam khẳng định nhà đầu tư cá nhân cần tập trung vào những giá trị cốt lõi như sự ổn định của kinh tế vĩ mô, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết, định giá hợp lý… Đây đều là những nền tảng quan trọng ủng hộ cho chiến lược đầu tư dài hạn trên thị trường.

Ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn cho rằng chứng khoán vẫn là kênh đầu tư tốt trong vài năm tới, triển vọng TTCK vẫn lạc quan và tích cực.

Trao đổi với người viết, nhiều chuyên gia chia sẻ, với các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường, đặc biệt là những người không có thời gian nghiên cứu, chiến lược đơn giản và hiệu quả nhất chính là đầu tư định kỳ vào chứng chỉ quỹ. Đây là hình thức nhà đầu tư mua chứng chỉ của một quỹ đầu tư đại chúng để đơn vị này giải ngân vào thị trường chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) thay mình.

Hiệu suất của quỹ trên thị trường hiện nay

Khi đầu tư đều đặn mỗi tháng, nhà đầu tư không cần lo lắng về thời điểm mua vào hay những biến động ngắn hạn của thị trường. Phương pháp này giúp tránh tâm lý FOMO, giữ kỷ luật đầu tư và tích lũy tài sản bền vững theo thời gian.

Đặc biệt, đầu tư qua chứng chỉ quỹ được dự báo sẽ ngày càng phát triển trong tương lai. Ngày 12/9/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3168/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán.

Qua Đề án, cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy ngành quản lý quỹ, đơn cử như việc sẽ miễn, giảm thuế cho các nhà đầu tư sở hữu dài hạn chứng chỉ quỹ nhằm khuyến khích các loại hình quỹ đầu tư phát triển.