Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường gạo châu Á thấp nhất trong nhiều năm

12-10-2025 - 17:45 PM | Thị trường

Giá gạo xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn ở châu Á giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào, nhu cầu yếu và cạnh tranh gay gắt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà xuất khẩu, cùng với biến động tỷ giá, đã khiến người mua có lợi thế rõ rệt khi đàm phán với bên bán về hợp đồng mua gạo.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm còn 340 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2007. Các thương nhân cho biết nguồn cung trong nước tăng mạnh nhờ vụ mùa được hỗ trợ bởi lượng mưa thuận lợi, trong khi đồng baht mạnh lên khiến gạo Thái kém cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - giá gạo đồ 5% tấm chỉ còn 340 - 345 USD/tấn, thấp nhất kể từ giữa năm 2016. Loại gạo trắng 5% tấm cũng chỉ ở mức 360 - 370 USD/tấn. Đồng rupee suy yếu phần nào giúp giảm áp lực lên các nhà xuất khẩu, nhưng nhu cầu thấp vẫn kéo giá đi xuống. Một số nhà xuất khẩu tại Kolkata thừa nhận các khách hàng đang tận dụng bối cảnh dư cung để ép giá, trì hoãn ký hợp đồng chờ giá giảm thêm.

Còn giá gạo Việt Nam giữ ở mức 440 - 465 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu giảm mạnh khi Philippines - thị trường mua gạo lớn nhất của Việt Nam - tạm ngưng nhập khẩu do tồn kho trong nước còn cao.

Trong khi đó, Bangladesh là số ít nước còn tích cực mua gạo, khi vừa phê duyệt mua 50.000 tấn gạo Ấn Độ với giá 359,77 USD/tấn theo một gói thầu quốc tế nhằm bình ổn giá lương thực trong nước.

Nguồn cung lớn từ các vụ thu hoạch sắp tới và lượng hàng tồn kho cao tại nhiều quốc gia nhập khẩu đã giữ giá cước vận chuyển và phí giao hàng ở mức thấp, càng củng cố vị thế của bên mua.

Giá giảm mạnh giúp nhiều quốc gia nhập khẩu bớt áp lực lạm phát thực phẩm sau giai đoạn biến động dữ dội do thời tiết và các biện pháp hạn chế xuất khẩu trong hai năm qua. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo xu hướng hiện tại có thể thay đổi nếu thời tiết kém thuận lợi hoặc có thêm những biện pháp can thiệp từ chính phủ các nước xuất khẩu.

Trong ngắn hạn, giá gạo hạ nhiệt khi nguồn cung vụ mới từ các nước sản xuất chính bắt đầu ra thị trường, trong khi nhiều nhà nhập khẩu lớn tạm thời chưa mua vào, chờ giá điều chỉnh thêm - một diễn biến trái ngược với giai đoạn căng thẳng nguồn cung trước đó.

Quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới sắp dừng nhập khẩu đến tháng 4/2026, gạo Việt đang xoay trục sang những thị trường nào?

Theo Ban Thời sự

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam khiến cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ phải tấm tắc khen ngon: sản lượng 1 triệu tấn/năm, vừa có thêm 'visa' sang Úc

Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam khiến cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ phải tấm tắc khen ngon: sản lượng 1 triệu tấn/năm, vừa có thêm 'visa' sang Úc Nổi bật

VinFast đón tin vui lớn: Bán 100.000 xe chỉ sau 3 quý đầu năm, lập kỷ lục Việt Nam

VinFast đón tin vui lớn: Bán 100.000 xe chỉ sau 3 quý đầu năm, lập kỷ lục Việt Nam Nổi bật

Mẫu iPhone đắt hơn iPhone 17 Pro Max của Apple lộ diện

Mẫu iPhone đắt hơn iPhone 17 Pro Max của Apple lộ diện

16:34 , 12/10/2025
Giá cà phê hôm nay 12-10: Vào vụ giảm, dự báo xuất khẩu 9 tỉ USD

Giá cà phê hôm nay 12-10: Vào vụ giảm, dự báo xuất khẩu 9 tỉ USD

14:55 , 12/10/2025
Bà nội trợ giật mình với giá rau xanh tăng gấp 3 lần, rau muống, rau cải tới 25.000 đồng/mớ

Bà nội trợ giật mình với giá rau xanh tăng gấp 3 lần, rau muống, rau cải tới 25.000 đồng/mớ

14:23 , 12/10/2025
Lấy đất từ Ford, BYD rót hơn 25.000 tỷ đồng xây dựng “siêu nhà máy” tại quốc gia BRICS sát Mỹ, dự kiến công suất hơn 300.000 xe điện/năm

Lấy đất từ Ford, BYD rót hơn 25.000 tỷ đồng xây dựng “siêu nhà máy” tại quốc gia BRICS sát Mỹ, dự kiến công suất hơn 300.000 xe điện/năm

13:30 , 12/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên