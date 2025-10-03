Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam nhập gạo nhiều thứ 2 thế giới

03-10-2025 - 06:32 AM | Thị trường

Trong 9 tháng đầu năm 2025, số tiền các doanh nghiệp Việt Nam chi ra để nhập khẩu gạo thậm chí còn nhiều hơn cả lúa mì và đậu nành

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố cho biết 9 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 7 triệu tấn, giá trị 3,55 tỉ USD, tăng 0,1% về khối lượng nhưng giảm 18,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. 

Chi tiền nhập khẩu gạo còn nhiều hơn lúa mì, đậu nành 

Nguyên nhân do giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2025 chỉ đạt đạt 509 USD/tấn, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Không chỉ xuất khẩu giảm mà thặng dư ngành gạo cũng giảm khi chỉ còn 2,04 tỉ USD, giảm 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đã chi đến 1,51 tỉ USD để nhập khẩu gạo – một con số rất khó tin với nhiều người.

Báo cáo trên không có thông tin chi tiết tình hình gạo nhập khẩu như: số lượng, đơn giá, các thị trường nhập khẩu chính và so sánh với cùng kỳ như các mặt hàng nhập khẩu giá trị cao khác như: lúa mì, bắp, đậu nành.

Trong thời gian trên, giá trị lúa mì nhập khẩu của Việt Nam chỉ là 1,09 tỉ USD, tăng 13,4%; giá trị nhập khẩu đậu nành là 953,3 triệu USD, tăng 28,7%. Đây là những mặt hàng Việt Nam không có thế mạnh nên chi phí sản xuất có giá cao.

Việt Nam nhập gạo nhiều thứ 2 thế giới- Ảnh 1.

Việt Nam đã chỉ hơn 1,5 tỉ USD để nhập khẩu gạo

Việt Nam nhập gạo nhiều thứ 2 thế giới!

Vào tháng 6 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo ngành gạo đã có dự báo trong năm nay, Việt Nam trở thành nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới (chỉ sau Philippines) với sản lượng dự kiến lên mức kỷ lục 4,1 triệu tấn. Năm 2024, Việt Nam là nước nhập khẩu gạo thứ 3 thế giới sau Philippines, Indonesia.

"Lý do của sự gia tăng này là do sản lượng gạo trong nước giảm và nhu cầu tăng đối với lúa có giá cả phải chăng từ Campuchia" – báo cáo USDA nêu.

Trong khi đó, đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu gạo từ Ấn Độ cho hay nguồn cung từ nước này rẻ do chất lượng không bằng gạo Việt Nam với các đặc điểm như: gạo hay gãy, bạc bụng nên được dùng làm thức ăn gia súc hoặc đưa vào chế biến bún, bánh, phở, nấu rượu,…

Giá gạo Ấn Độ thấp nhất trong 3 năm

Tháng 9-2025, giá gạo thế giới đồng loạt giảm. Trong đó, giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào, giá gạo của Việt Nam cũng chạm mức thấp trong gần 2 tháng qua.

Cụ thể, cùng gạo trắng 5% tấm nhưng gạo Thái Lan có giá bình quân 355 USD/tấn, giảm 3,5 USD/tấn; gạo Ấn Độ 374 USD/tấn, giảm 2,6 USD/tấn; gạo Việt Nam, 376 USD/tấn, giảm 15,6 USD/tấn.

Không phải gạo hay bất kỳ loại nông sản nào, đây mới là mặt hàng Campuchia mua nhiều nhất từ Việt Nam, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

