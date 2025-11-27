Thị trường lao động Việt Nam 2025: Tái cấu trúc kỹ năng trong kỷ nguyên số

Dữ liệu từ các doanh nghiệp lớn trong một số ngành trọng điểm như Ngân hàng, Bán lẻ, Xây dựng, hay F&B cho thấy một xu hướng nổi bật: nhu cầu nhân lực chất lượng cao đang tăng nhanh trong khi nguồn cung chưa theo kịp, đặc biệt ở các vị trí đòi hỏi năng lực phân tích dữ liệu, kỹ năng vận hành công nghệ và khả năng thích ứng trong môi trường số.

Trong ngành Ngân hàng, các tổ chức lớn ghi nhận nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ tăng từ 25–40% mỗi năm, đi cùng là quá trình tự động hóa hàng loạt nghiệp vụ. Ngành Bán lẻ tiếp tục số hóa mạnh sau đại dịch, yêu cầu đội ngũ có năng lực vận hành đa kênh và hiểu hành vi người tiêu dùng số. Ở lĩnh vực Xây dựng, cơ chế quản trị dự án bằng BIM và dữ liệu tiến độ khiến kỹ sư có kỹ năng số trở nên khan hiếm. Những sự chuyển dịch này không chỉ là thách thức của từng ngành mà phản ánh một xu hướng chung: các công việc mang tính lặp lại thu hẹp, trong khi công việc đòi hỏi tư duy phân tích và kỹ năng số mở rộng mạnh mẽ.

Sự dịch chuyển lớn của lực lượng lao động: Từ "kiếm sống" sang "phát triển"

Sự thay đổi trong kỳ vọng của người lao động đối với nhà tuyển dụng cũng là một điểm nhấn quan trọng khi đánh giá xu hướng mới của thị trường lao động. Dữ liệu từ chương trình Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (VBW10) do Báo Tài chính - Đầu tư và Viet Research phối hợp triển khai cho thấy một bức tranh rất rõ nét: lực lượng lao động trẻ, chiếm đa số trên thị trường, đang dịch chuyển từ ưu tiên tài chính sang ưu tiên phát triển bản thân và chất lượng môi trường làm việc.

Hơn 70% người lao động trong khảo sát của VBW10 bày tỏ mong muốn được tham gia một môi trường làm việc linh hoạt, có cơ chế đánh giá công bằng, văn hóa trao quyền và cơ hội học tập mới. Những kỳ vọng này khiến doanh nghiệp buộc phải thay đổi mô hình quản trị nhân sự, từ mô hình hành chính sang mô hình nhân sự chiến lược – nơi HR đóng vai trò chủ động trong hoạch định và dự báo nguồn lực.

Dữ liệu nghiên cứu từ VBW10 cũng chỉ ra rằng những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt không chỉ thu hút nhân sự mà còn gắn kết đội ngũ hiệu quả hơn. Đây là điểm chung của các doanh nghiệp tiêu biểu như FPT, Viettel, hay Techcombank – những đơn vị vừa mạnh về đổi mới sáng tạo, vừa dẫn đầu về văn hóa tổ chức và chiến lược phát triển con người.

Doanh nghiệp Việt bước vào cuộc đua mới: Con người là lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Một xu hướng nổi bật mà VBW10 ghi nhận là mối tương quan mạnh mẽ giữa chiến lược phát triển con người và năng lực đổi mới của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đầu tư cho văn hóa học tập, công nghệ quản trị nhân sự và lộ trình phát triển rõ ràng thường đạt kết quả vượt trội về năng suất, gắn kết và hiệu suất tổ chức. Một trong những doanh nghiệp điển hình coi người lao động là trung tâm của mọi chiến lược phát triển chính là Mavin. Tập đoàn đẩy mạnh các chương trình đào tạo toàn diện, từ an toàn lao động, tiêu chuẩn làm việc đến đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm và kỹ năng lãnh đạo. Với lộ trình đào tạo bài bản và chính sách phát triển rõ ràng, Mavin tạo điều kiện để mỗi nhân viên được trang bị kỹ năng phù hợp, gắn bó lâu dài và thích ứng với đổi mới của ngành.

Tập đoàn Mavin tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về vận hành thực chiến và công nghệ sản xuất với các chuyên gia đến từ Buhler (Nguồn: Mavin Group)

Các nền tảng HR Tech – như công cụ phân tích dữ liệu nghỉ việc, hệ thống quản trị hiệu suất thời gian thực hay nền tảng học tập trực tuyến – đang dần trở thành tiêu chuẩn trong doanh nghiệp Việt Nam. Người lao động đánh giá cao những công cụ giúp họ học nhanh hơn, theo dõi tiến bộ và làm việc hiệu quả hơn. Điều này càng củng cố vai trò của công nghệ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xu hướng này lan tỏa mạnh sang cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. VBW10 ghi nhận nhiều SME đạt điểm cao nhờ văn hóa minh bạch, thân thiện và tạo cơ hội thăng tiến – những yếu tố không đòi hỏi ngân sách lớn nhưng có tác động đáng kể tới sự gắn bó.

VBW10 - bộ chỉ báo quan trọng giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược nhân sự bền vững

Tổng thể, thị trường lao động Việt Nam 2025 đang tái cấu trúc theo hướng linh hoạt, cạnh tranh và dựa trên năng lực con người. Kỹ năng số, tư duy dữ liệu, khả năng học hỏi nhanh và tinh thần đổi mới trở thành chuẩn mực mới của lực lượng lao động. Trong bối cảnh ấy, VBW10 không chỉ đóng vai trò đánh giá mà còn trở thành hệ thống dữ liệu định hướng thị trường, giúp doanh nghiệp hiểu rõ kỳ vọng nhân viên, nhận diện xu hướng kỹ năng mới và xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn.

Danh sách đầy đủ Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 và phương pháp nghiên cứu được đăng tải trên Cổng thông tin của chương trình: https://vbw10.vn/.