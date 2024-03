Thị trường ngày 27/3: Giá dầu, đồng, sắt thép, lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm, khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 3,5 năm

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm khi các nhà đầu tư có quan điểm trái chiều về công suất lọc dầu của Nga suy giảm, sau cuộc xung đột gần đây với Ukraine.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/3, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 4/2024 giảm 50 US cent xuống 86,25 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 33 US cent tương đương 0,4% xuống 81,62 USD/thùng.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 6/2024 giảm 33 US cent xuống 85,96 USD/thùng. Giá dầu giảm sau khi chính phủ Nga ra lệnh cho các công ty cắt giảm sản lượng trong quý 2/2024, nhằm đáp ứng mục tiêu 9 triệu thùng/ngày (bpd), tuân thủ các cam kết với nhóm các nhà sản xuất OPEC+.

Nga – một trong 3 nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới – và là một trong nước xuất khẩu sản phẩm dầu lớn nhất, đang phải đối mặt với hàng loạt các cuộc tấn công gần đây vào các nhà máy lọc dầu.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 3,5 năm

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 3% xuống mức thấp nhất 3,5 năm, do dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó và tồn trữ khí đốt dồi dào.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York giảm 4 US cent tương đương 2,5% xuống 1,575 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ tháng 6/2020. Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 1% xuống 1,79 USD/mmBTU.

Trong khi đó, giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2024 thay đổi nhẹ ở mức 1,79 USD/mmBTU.

Giá vàng tiếp đà tăng

Giá vàng tăng, do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi số liệu vào cuối tuần về xu hướng lạm phát cơ bản, để xác định thời điểm của các đợt cắt giảm này.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,2% lên 2.176,59 USD/ounce, sau khi tăng mạnh 1,3% trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York tăng 0,04% lên 2.177,2 USD/ounce.

Trong tuần trước, giá vàng đạt mức cao kỷ lục 2.222,39 USD/ounce, sau khi các nhà hoạch định chính sách của Fed dự kiến cắt giảm lãi suất thêm 0,75% điểm vào cuối năm 2024.

Giá đồng thấp nhất gần 2 tuần

Giá đồng chạm mức thấp nhất gần 2 tuần, khi các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu cho thấy nhu cầu tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – hồi phục.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,1% xuống 8.867 USD/tấn, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13/3/2024 (8.810 USD/tấn).

Giá đồng giảm sau khi đạt mức cao nhất 11 tháng (9.164,5 USD/tấn) hôm 18/3/2024, do các nhà máy luyện đồng Trung Quốc thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Giá đồng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 0,6% xuống 72.000 CNY (9.973,4 USD)/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá đồng giảm xuống 71.720 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 15/3/2024.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro gia tăng do các yếu tố cơ bản sản xuất thép vẫn bất lợi và tiêu thụ thép hạ nguồn tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – gây thất vọng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên giảm 3,72% xuống 814,5 CNY (112,85 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 21/3/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Singapore giảm 4,34% xuống 103,85 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 19/3/2024.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 2,75%, thép cuộn cán nóng giảm 2,17%, thép cuộn giảm 1,47% và thép không gỉ giảm 1,41%.

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi mức thấp nhất 2 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản tăng từ mức thấp nhất 2 tuần, do hoạt động đẩy mạnh mua vào, cùng với đó là lo ngại thời tiết tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan – cũng hỗ trợ giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Osaka (OSE) tăng 5,6 JPY tương đương 1,79% lên 319,3 JPY (2,11 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 50 CNY lên 14.535 CNY (2.013,88 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Singapore giảm 1,22% xuống 161,7 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Singapore không thay đổi ở mức 162 US cent/kg.

Giá cà phê tiếp đà tăng

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London tăng 48 USD tương đương 1,4% lên 3.465 USD/tấn.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE tăng 1,3% lên 1,8805 USD/lb.

Giá đường tăng tiếp

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE tăng 0,44 US cent tương đương 0,2% lên 22,39 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn London tăng 1,9% lên 653,4 USD/tấn.

Giá lúa mì, đậu tương và ngô giảm

Giá lúa mì trên sàn Chicago giảm, do nguồn cung của Nga dồi dào, đồng USD tăng mạnh và nhu cầu của Trung Quốc giảm gây áp lực thị trường.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 11-1/2 US cent xuống 5,43-1/2 USD/bushel. Giía đậu tương kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 10-1/4 US cent xuống 11,99 USD/bushel và giá ngô kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 5-1/4 US cent xuống 4,32-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, do hoạt động bán ra chốt lời, cùng với đó là đồng ringgit tăng mạnh và giá dầu thực vật khác suy yếu cũng gây áp lực giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 10 ringgit tương đương 0,24% xuống 4.237 ringgit (898,24 USD)/tấn – thấp nhất 2 ngày, trong phiên có lúc giá dầu cọ ở mức 4.280 ringgit/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 27/3