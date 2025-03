Thị trường ngày 29/3: Giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới, dầu quay đầu giảm

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm do lo ngại cuộc chiến thuế quan của Mỹ có thể gây suy thoái toàn cầu. Tuy nhiên nếu tính cả tuần, giá dầu có tuần tăng thứ 3 liên tiếp, sau khi Washington tăng cường áp lực đối với các thành viên OPEC là Venezuela và Iran.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/3, giá dầu thô Brent giảm 40 US cent tương đương 0,5% xuống 73,63 USD/thùng và dầu WTI giảm 56 US cent tương đương 0,8% xuống 69,36 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 1,9% và dầu WTI tăng 1,6%. Kể từ khi chạm mức thấp nhiều tháng tính từ đầu tháng 3/2025, giá dầu Brent tăng hơn 7% và dầu WTI tăng hơn 6%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế quan nhắm vào nhiều mặt hàng nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 2/4/2025. Cuộc chiến thương mại khiến các nhà đầu tư lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế, nhà phân tích JPMorgan cho biết.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 3%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 3% lên mức cao nhất 1 tuần, do lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đạt mức cao kỷ lục và sản lượng hàng ngày giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn New York tăng 11,5 US cent tương đương 2,9% lên 4,065 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 19/3/2025. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên tăng 2% sau khi giảm 3% trong tuần trước đó.

Giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục mới, khi các nhà đầu từ đổ xô tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh lo ngại về 1 cuộc chiến thương mại toàn cầu do lệnh áp thuế mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,6% lên 3.074,43 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục mới 3.086,7 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 1,7% và có tuần tăng thứ 4 liên tiếp. Vàng kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn New York tăng 0,8% lên 3.114,3 USD/ounce.

Vàng được coi là hàng rào chống lại sự bất ổn về kinh tế và chính trị, có xu hướng phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 2/2025 tăng 0,4%, so với dự kiến tăng 0,3% của các nhà phân tích, tương tự như mức tăng của tháng 1/2025.

Giá đồng tiếp đà giảm, nhôm thấp nhất 1,5 tháng

Giá đồng giảm, khi nhu cầu rủi ro giảm do thời hạn áp thuế quan rộng rãi của Mỹ và biện pháp kích thích vận chuyển đồng sang Mỹ vào tuần tới, trước khi có khả năng nới lỏng thuế quan đối với kim loại này.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,7% xuống 9.780,5 USD/tấn, sau khi chạm 9.739 USD/tấn – thấp nhất 2 tuần.

Tuy nhiên, tính chung trong quý 1/2025, giá đồng tăng 11,5% - quý tăng mạnh nhất trong 4 năm.

Đồng thời, giá nhôm trên sàn London giảm 0,5% xuống 2.550 USD/tấn, sau khi chạm 2.545 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 10/1/2025.

Giá quặng sắt và thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, trong bối cảnh lo ngại chiến tranh thương mại gia tăng, song giá quặng sắt có tuần tăng, do nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng mạnh.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên giảm 0,19% xuống 785,5 CNY (108,13 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 3,09%.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn Singapore giảm 0,14% xuống 103,35 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 3,44%.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây và thép cuộn giảm gần 0,3%, thép cuộn cán nóng giảm 0,12%, trong khi thép không gỉ tăng 0,93%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm và có tuần giảm, do lo ngại về mức thuế ô tô mới nhất của Mỹ, làm lu mờ lo ngại nguồn cung trái mùa.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 6,1 JPY tương đương 1,72% xuống 349,2 JPY (2,32 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su giảm 0,06%.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 250 CNY tương đương 1,48% xuống 16.670 CNY (2.294,85 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 20 CNY tương đương 0,15% xuống 13.560 CNY (1.866,71 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn Singapore giảm 1,5% xuống 197 US cent/kg.

Giá cà phê arabica tăng nhẹ

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng nhẹ, song có tuần giảm 3%.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 1,15 US cent tương đương 0,3% lên 3,7995 USD/lb.

Trong khi đó, giá cà phê robusta trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 5.354 USD/tấn.

Giá đường tiếp đà giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,13 US cent tương đương 0,7% xuống 18,96 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 2 tuần (18,91 US cent/lb). Tính chung cả tuần, giá đường giảm 3,8%.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London giảm 0,4% xuống 535,7 USD/tấn.

Sản lượng mía đường tại khu vực trung nam Brazil trong nửa đầu tháng 3/2025 giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,83 triệu tấn, trong khi sản lượng đường giảm 19%.

Giá ngô thấp nhất hơn 3 tháng, đậu tương tăng, lúa mì giảm

Giá ngô trên sàn Chicago chạm mức thấp nhất hơn 3 tháng, do dự kiến diện tích trồng tại Mỹ tăng.

Trên sàn Chicago, giá ngô tăng 3-1/4 US cent lên 4,53-1/4 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 20/12/2024 (4,42 USD/bushel). Giá đậu tương tăng 6-1/4 US cent lên 10,23 USD/bushel. Giá lúa mì giảm 3-3/4 US cent xuống 5,28-1/4 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 31/7/2025 trong đầu phiên giao dịch.

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 3 liên tiếp, được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo và giá dầu thực vật khác tăng mạnh.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2025 trên thị trường Bursa Malaysia tăng 108 ringgit tương đương 2,5% lên 4.420 ringgit (996,62 USD) /tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 1,03% - tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần.

