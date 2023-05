Thị trường ngày 4/5: Giá dầu thấp nhất hơn 1 tháng, vàng tăng mạnh, đồng, nhôm và nickel đều giảm

Giá dầu thấp nhất hơn 1 tháng

Giá dầu giảm 4%, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất và các nhà đầu tư lo ngại về nền kinh tế.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/5, dầu thô Brent giảm 2,99 USD tương đương 4% xuống 72,33 USD/thùng – thấp nhất kể từ tháng 12/2021, trong phiên có lúc chạm 71,7 USD/thùng – thấp nhất kể từ ngày 20/3/2023. Dầu thô Tây Texas WTI giảm 3,06 USD tương đương 4,3% xuống 68,6 USD/thùng, trong phiên có lúc chạm 67,95 USD/thùng – thấp nhất kể từ ngày 24/3/2023.

Trong phiên trước đó, cả hai loại dầu đều giảm 5% - phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 1/2023.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng thêm 1/4 điểm phần trăm đã gây áp lực đối với giá dầu, khi các thương nhân lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm hơn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng.

Ngoài ra, giá dầu chịu áp lực giảm khi số liệu chính phủ cho biết, tồn trữ xăng của Mỹ trong tuần trước bất ngờ tăng 1,7 triệu thùng. Trong khi các nhà phân tích dự kiến tồn trữ xăng của Mỹ giảm 1,2 triệu thùng.

Morgan Stanley đã hạ dự báo giá dầu Brent xuống 75 USD/thùng vào cuối năm nay.

Giá khí tự nhiên giảm 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2% xuống mức thấp nhất 1 tuần, do sản lượng khí đốt đạt mức cao kỷ lục, thời tiết ôn hòa khiến nhu cầu giảm và lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm khi các nhà máy đóng cửa để bảo trì.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York giảm 4,4 US cent tương đương 2% xuống 2,170 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 26/4/2023. Đây là lần giảm phiên thứ 3 liên tiếp – lần đầu tiên – kể từ cuối tháng 3/2023.

Giá vàng tiếp đà tăng

Giá vàng tăng, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất như dự kiến và phát tín hiệu tạm dừng các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,4% lên 2.024,19 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 14/4/2023 (2.036,15 USD/ounce) trong đầu phiên giao dịch và vàng kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York tăng 0,7% lên 2.037 USD/ounce.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm để dập tắt áp lực lạm phát, đẩy giá cả tăng cao hơn mục tiêu 2%. Đồng thời, Fed cũng phát tín hiệu tạm dừng tăng lãi suất hơn nữa để đánh giá hậu quả từ các vụ phá sản ngân hàng gần đây, chờ giải quyết bế tắc chính trị đối với trần nợ của Mỹ và theo dõi diễn biến của lạm phát.

Ngoài ra, chỉ số đồng USD giảm 0,6% khiến vàng trở nên đắt hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm.

Giá nhôm, đồng và nickel đều giảm

Giá nhôm và đồng trên sàn London giảm, khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, do lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu kéo dài.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,4% xuống 8.481,5 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 1 tuần (8.770,15 USD/tấn) trong phiên trước đó. Giá nhôm trên sàn London giảm 1,9% xuống 2.321 USD/tấn.

Thị trường hàng hóa chịu áp lực bởi giá dầu giảm 4,8%, khi Fed dự kiến tăng lãi suất và Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến tăng lãi suất.

Thị trường đồng dự kiến sẽ thiếu hụt trong năm nay, do nhu cầu Trung Quốc cải thiện, sau dự kiến dư thừa trước đó, Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế cho biết. Các nhà phân tích dự báo giá đồng sẽ hồi phục nhẹ trong những tháng tới.

Giá nickel trên sàn London giảm 0,8% xuống 24.775 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 2 tuần (25.420 USD/tấn). Indonesia cắt giảm ưu đãi thuế để hạn chế đầu tư vào những sản phẩm nickel chất lượng thấp, nhằm thúc đẩy đầu tư vào hạ nguồn, Bộ trưởng Nội các cho biết.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 1,25 US cent tương đương 0,7% xuống 1,855 USD/lb.

Công ty nghiên cứu BMI dự báo giá cà phê arabica sẽ vẫn chịu áp lực giảm và dự báo mức giá trung bình trong năm 2023 là 1,8 USD/lb.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn London duy trì ổn định ở mức 2.424 USD/tấn.

Nhà môi giới và phân tích HedgePoint Global Markets dự kiến diện tích trồng cà phê của Việt Nam niên vụ 2023/24 sẽ giảm 7% do giảm đầu tư và dự kiến vụ thu hoạch mới của Việt Nam sẽ đạt 27,7 triệu bao.

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô trên sàn ICE tăng nhẹ, sau khi rời khỏi mức cao nhất 11,5 năm trong phiên trước đó.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE tăng 0,03 US cent tương đương 0,1% lên 25,17 US cent/lb.

Trong tháng 4/2023, Brazil xuất khẩu 971.592 tấn đường, giảm so với 1,32 triệu tấn cùng tháng năm ngoái.

Trong khi, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London giảm 6 USD tương đương 0,9% xuống 687,6 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương đều tăng

Giá lúa mì trên sàn Chicago hồi phục từ mức thấp nhất 25 tháng, do căng thẳng mới giữa Nga và Ukraine, gây mối hoài nghi về hành lang ngũ cốc khu vực Biển Đen.

Giá ngô cũng tăng do căng thẳng và đậu tương tăng sau khi chạm mức thấp nhất 7 tháng trong phiên.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 30-1/2 US cent lên 6,39-3/4 USD/bushel, sau khi chạm 6,03-3/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 8-1/2 US cent lên 5,88-1/2 USD/bushel và giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 6-3/4 US cent lên 14,17-1/2 USD/bushel, sau khi giảm xuống 13,92-1/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ tháng 10/2022.

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể giảm xuống 26 triệu tấn trong năm 2023/24, do sản lượng vụ thu hoạch giảm.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng phiên thứ 2 liên tiếp, song xuất khẩu giảm và nhu cầu yếu đã hạn chế đà tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 9 ringgit tương đương 0,26% lên 3.430 ringgit (770,79 USD)/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá dầu cọ giảm 2,3%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 4/5