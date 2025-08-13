Thị trường nghỉ dưỡng khởi sắc, The Maris Vũng Tàu đón đầu xu hướng MICE

Hiện nay, hai tuyến đường quan trọng là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 được đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối 2025, khai thác từ 2026. Bên cạnh đó, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành sẽ khởi công vào ngày 19-8, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải ngày càng tăng cao.

Sân bay Quốc tế Long Thành cũng đang tất bật thi công nhiều hạng mục nhà ga, đường băng, trạm không lưu, sân đỗ máy bay, khu cung cấp nhiên liệu... để kịp hoàn thành giai đoạn đầu tiên vào cuối năm nay.

Công viên Thùy Vân gần "về đích" tiến độ, chuẩn bị chào đón hàng triệu lượt du khách trong dịp 2/9 năm nay. Sự phát triển vượt bậc này góp phần gia tăng đáng kể diện mạo đô thị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng.

Trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng thăng hoa trọn vẹn với hệ tiện ích All-in-One

Hưởng trọn lợi thế từ hạ tầng phát triển vượt bậc, cùng tầm nhìn chiến lược của chủ đầu tư TDG Group, The Maris Vũng Tàu tiên phong đón đầu xu hướng du lịch MICE với mô hình nghỉ dưỡng All-in-One hiện đại, cung cấp không gian xanh sạch đẹp, hệ tiện ích đa dạng cùng các sảnh hội nghị có sức chứa lớn, nơi tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao, nghỉ dưỡng kết hợp với hội nghị, teambuilding, đảm bảo mọi trải nghiệm được tích hợp trong một không gian, mang đến sự tiện nghi tối đa.

Bên cạnh các tiện ích độc đáo trong các tòa tháp Alaric, Polaris và Atlantic, The Maris Vũng Tàu còn đầu tư phát triển 40+ tiện ích toàn khu như hồ bơi vô cực, bãi biển riêng tư, chuỗi nhà hàng sang trọng và các tuyến đường dạo biển, sân tập golf, sân pickleball… Đây chính là tiền đề để The Maris Vũng Tàu đón một lượng lớn du khách MICE trong tương lai.

Đặc biệt, The Maris Vũng Tàu liên tục khẳng định vị thế là điểm đến của những trải nghiệm đáng nhớ thông qua chuỗi sự kiện sôi động. Nổi bật là chương trình Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sắp tới đây, với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng bao gồm: khai trương Phố trải nghiệm mùa thu, chiếu phim ngoài trời, các trò chơi hấp dẫn như gắp snack, thả diều, đua go-kart, jetski, phao chuối, xe đạp nước,... cùng đêm nhạc sôi động mang chủ đề Once upon The Maris quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Căn hộ biển Atlantic - Phong cách sống City Resort được tạo tác giữa miền biển xanh

Bên cạnh những sự kiện đa sắc màu, tiến độ xây dựng và chiến lược phát triển dự án của chủ đầu tư TDG Group cũng là một điểm sáng nổi bật trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Tiếp nối tinh thần tiên phong của bộ sưu tập căn hộ biển tại The Maris Vũng Tàu, tháp Atlantic đã chính thức hoàn thiện đóng nắp hầm ngay sau khi ra mắt vào tháng 7/2025, khẳng định tiến độ thi công vượt trội và sự cam kết của chủ đầu tư.

Căn hộ Atlantic sở hữu tầm nhìn vô cực hướng biển hiếm có

Tại căn hộ biển Atlantic, phong cách sống City Resort hiện hữu trong từng điểm chạm, hòa quyện nhịp sôi động của phố thị với sự yên bình của không gian nghỉ dưỡng an lành. Tọa lạc tại vị trí đắt giá nhất trong các tòa tháp của The Maris Vũng Tàu, Atlantic mang đến đặc quyền ngắm nhìn toàn cảnh biển Chí Linh thơ mộng, đón bình minh rực rỡ và hoàng hôn lãng mạn ngay từ ban công riêng.

Với 582 căn hộ thuộc đa dạng loại hình (Studio, 1-2 Phòng ngủ và 1 Phòng ngủ + 1), Atlantic đáp ứng mọi "gu trải nghiệm" của từng khách hàng. Mỗi căn hộ là một không gian độc bản, nơi chủ nhân tìm thấy sự riêng tư và thư thái. Thiết kế tinh tế, kết hợp khéo léo các nguồn ánh sáng, vật liệu nội thất thân thiện như gỗ tự nhiên, vải canvas và cotton hữu cơ, tạo nên một thế giới tĩnh tại an nhiên giữa nhịp sống hiện đại.

Không gian rộng thoáng ngắm trọn biển bên trong căn hộ Atlantic

Cuộc sống tiện nghi tại Atlantic được tích hợp ngay ngưỡng cửa với hệ tiện ích hiện đại và phong phú: từ các liệu trình chăm sóc sức khỏe tại Wellness Center, Fusion Wellness Spa; không gian thư giãn tại Art Academy, Tropical Forest, Vườn treo Babylon; đến những trải nghiệm ẩm thực và giải trí đa dạng tại Nhà hàng Bistro, Sky Dining, Gourmet Shop, Sky Bar, hồ bơi khoáng nóng trên tầng cao. Đặc biệt, Atlantic còn tiên phong đón đầu xu hướng M.I.C.E với sự sẵn sàng của sảnh hội nghị đạt chuẩn, phục vụ hội họp, sự kiện chuyên nghiệp

Từ những ưu điểm vượt trội trên, The Maris Vũng Tàu cũng như căn hộ biển Atlantic nói riêng tiếp tục khẳng định mục tiêu đón đầu và phát triển du lịch MICE tại Vũng Tàu. Đây sẽ là một tài sản giá trị, cũng như là cơ hội tiềm năng dành cho giới đầu tư chuyên môn.