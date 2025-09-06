Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua

06-09-2025 - 14:50 PM | Thị trường

Rằm tháng Bảy – mùa Vu Lan vốn là dịp mua sắm lớn trong năm. Nhiều tiểu thương ở TPHCM đã chuẩn bị lượng lớn hoa quả, lễ phẩm với kỳ vọng sức mua tăng cao. Hàng hóa bày đầy sạp, nhưng khách ghé mua thưa thớt khiến thị trường rằm trở nên đìu hiu, ế ẩm.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 1.

Ngày 6/9, các chợ truyền thống tại TPHCM đã nhộn nhịp từ sáng sớm. Đủ mặt hàng phục vụ thị trường rằm từ vàng mã, trái cây, hoa trái... số lượng lớn để phục vụ nhu cầu người dân.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 2.

Tại chợ Thiếc - thủ phủ vàng mã, các mặt hàng treo kín trước cửa quầy sạp, giá từ vài chục nghìn đến cả triệu đồng/bộ.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 3.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 4.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 5.

Tuy nhiên, lượng khách mua vàng mã không đông đúc như các năm trước. "Càng lúc càng vắng khách. Có thể do người dân hạn chế đốt vàng mã nên mua ít hơn. Năm nay rất vắng khách ngay từ đầu tháng Bảy" - một tiểu thương tại chợ Thiếc nói.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 6.

Quầy hàng vàng mã tại chợ Bà Chiểu cũng tương tự, tiểu thương bày hàng đầy ắp nhưng người mua thưa thớt.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 7.

Giá cả mặt hàng trái cây dịp rằm tháng Bảy tăng nhẹ từ 10 - 15%, tiểu thương cho biết, sản phẩm đều loại 1, vừa thu hoạch tại vườn chứ không phải hàng cũ, hàng đông lạnh nên giá cao hơn so với thường ngày.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 8.

Trong đó, bưởi da xanh ruột hồng giá từ 45.000 đồng/kg, lê đường 50.000 đồng/kg, quýt đường 55.000 đồng/kg, lựu đỏ 100.000 đồng/kg...

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 9.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 10.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 11.

Trái cây ưu tiên có cuống lá xanh, hoặc màu đỏ vàng bắt mắt được người tiêu dùng ưu tiên chọn mua dịp này. Tuy giá tăng nhưng hoa trái đều được tuyển chọn chất lượng tốt nhất.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 12.

Hoa trái đầy ắp nhưng người mua khá thưa thớt đúng ngày rằm tháng Bảy

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 13.

Hoa tươi giá ổn định, từ 30.000 đồng/bó

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 14.

Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua- Ảnh 15.

Dẫu giá rẻ nhưng cũng không nhiều người mua hoa cúng. "Tôi đã chuẩn bị lượng lớn hoa tươi bởi như mọi năm, sức mua dịp này đều tăng cao. Thế nhưng năm nay lại đìu hiu khiến tôi cũng bất ngờ. Nếu không bán hết hoa, khả năng lỗ vốn rất cao" - bà Tâm, tiểu thương bán hoa ở phường Gia Định bày tỏ.

Vừa áp thuế mạnh tay với Ấn Độ, Mỹ vừa gửi tín hiệu đến một khách hàng quan trọng của Nga: “Hãy dừng mua dầu Nga”

Theo Uyên Phương

Tiền phong

Từ Khóa:
rằm tháng 7

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một loại 'cây vàng cây bạc' mọc khắp Việt Nam giúp thu về hơn nửa tỷ USD: Trung Quốc tìm cách 'hồi sinh', nước ta nằm top thế giới

Một loại 'cây vàng cây bạc' mọc khắp Việt Nam giúp thu về hơn nửa tỷ USD: Trung Quốc tìm cách 'hồi sinh', nước ta nằm top thế giới Nổi bật

Panasonic trước quyết định 'Do or die'

Panasonic trước quyết định 'Do or die' Nổi bật

6 xe Yamaha giảm giá mạnh tại đại lý: Xe khỏe gần gấp 3 lần Exciter hạ nhiều nhất, mức giảm bằng tiền Janus

6 xe Yamaha giảm giá mạnh tại đại lý: Xe khỏe gần gấp 3 lần Exciter hạ nhiều nhất, mức giảm bằng tiền Janus

12:46 , 06/09/2025
Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục, Campuchia bất ngờ thành 'khách VIP'

Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục, Campuchia bất ngờ thành 'khách VIP'

11:45 , 06/09/2025
Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu'

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu'

11:45 , 06/09/2025
Vừa áp thuế mạnh tay với Ấn Độ, Mỹ vừa gửi tín hiệu đến một khách hàng quan trọng của Nga: “Hãy dừng mua dầu Nga”

Vừa áp thuế mạnh tay với Ấn Độ, Mỹ vừa gửi tín hiệu đến một khách hàng quan trọng của Nga: “Hãy dừng mua dầu Nga”

11:23 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên