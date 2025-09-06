Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua
Rằm tháng Bảy – mùa Vu Lan vốn là dịp mua sắm lớn trong năm. Nhiều tiểu thương ở TPHCM đã chuẩn bị lượng lớn hoa quả, lễ phẩm với kỳ vọng sức mua tăng cao. Hàng hóa bày đầy sạp, nhưng khách ghé mua thưa thớt khiến thị trường rằm trở nên đìu hiu, ế ẩm.
Ngày 6/9, các chợ truyền thống tại TPHCM đã nhộn nhịp từ sáng sớm. Đủ mặt hàng phục vụ thị trường rằm từ vàng mã, trái cây, hoa trái... số lượng lớn để phục vụ nhu cầu người dân.
Tại chợ Thiếc - thủ phủ vàng mã, các mặt hàng treo kín trước cửa quầy sạp, giá từ vài chục nghìn đến cả triệu đồng/bộ.
Tuy nhiên, lượng khách mua vàng mã không đông đúc như các năm trước. "Càng lúc càng vắng khách. Có thể do người dân hạn chế đốt vàng mã nên mua ít hơn. Năm nay rất vắng khách ngay từ đầu tháng Bảy" - một tiểu thương tại chợ Thiếc nói.
Quầy hàng vàng mã tại chợ Bà Chiểu cũng tương tự, tiểu thương bày hàng đầy ắp nhưng người mua thưa thớt.
Giá cả mặt hàng trái cây dịp rằm tháng Bảy tăng nhẹ từ 10 - 15%, tiểu thương cho biết, sản phẩm đều loại 1, vừa thu hoạch tại vườn chứ không phải hàng cũ, hàng đông lạnh nên giá cao hơn so với thường ngày.
Trong đó, bưởi da xanh ruột hồng giá từ 45.000 đồng/kg, lê đường 50.000 đồng/kg, quýt đường 55.000 đồng/kg, lựu đỏ 100.000 đồng/kg...
Trái cây ưu tiên có cuống lá xanh, hoặc màu đỏ vàng bắt mắt được người tiêu dùng ưu tiên chọn mua dịp này. Tuy giá tăng nhưng hoa trái đều được tuyển chọn chất lượng tốt nhất.
Hoa trái đầy ắp nhưng người mua khá thưa thớt đúng ngày rằm tháng Bảy
Hoa tươi giá ổn định, từ 30.000 đồng/bó
Dẫu giá rẻ nhưng cũng không nhiều người mua hoa cúng. "Tôi đã chuẩn bị lượng lớn hoa tươi bởi như mọi năm, sức mua dịp này đều tăng cao. Thế nhưng năm nay lại đìu hiu khiến tôi cũng bất ngờ. Nếu không bán hết hoa, khả năng lỗ vốn rất cao" - bà Tâm, tiểu thương bán hoa ở phường Gia Định bày tỏ.
