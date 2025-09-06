Thị trường rằm tháng Bảy: Trăm người bán, vài người mua

Dẫu giá rẻ nhưng cũng không nhiều người mua hoa cúng. "Tôi đã chuẩn bị lượng lớn hoa tươi bởi như mọi năm, sức mua dịp này đều tăng cao. Thế nhưng năm nay lại đìu hiu khiến tôi cũng bất ngờ. Nếu không bán hết hoa, khả năng lỗ vốn rất cao" - bà Tâm, tiểu thương bán hoa ở phường Gia Định bày tỏ.