Thị trường tháng 9: Điểm sáng nào cho nhà đầu tư?

Biến động thị trường trong tháng 8

Bước sang tháng 8, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trong bối cảnh dòng tiền trong nước nhập cuộc mạnh mẽ và tâm lý nhà đầu tư ngày càng hưng phấn. Dù trong tháng ghi nhận một số biến động đáng chú ý, nhưng xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về tích cực.

Trước đó, vào cuối tháng 7, VN-Index đã thiết lập đỉnh lịch sử mới khi lần lượt chinh phục các mốc quan trọng 1.552 điểm, 1.557 điểm và tiến tới 1.600 điểm ngay trong đầu tháng 8/2025. Trên đà đó, chỉ số tiếp tục củng cố xu hướng hồi phục hình thành từ cuối tháng 6 và duy trì nhịp tăng ổn định.

Đến giữa tháng 8, VN-Index bứt phá vượt mốc 1.640 điểm, khẳng định sức mạnh của xu hướng đi lên. Cùng với đó, thanh khoản thị trường liên tục cải thiện, giá trị giao dịch bình quân tăng mạnh. Theo thống kê, thanh khoản trong tháng 8 duy trì quanh mức 47.000 tỷ đồng/phiên, cho thấy mức độ quan tâm lớn của nhà đầu tư với thị trường Chứng khoán. Điểm nổi bật là dòng tiền này không phân tán, mà tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt, là những mã vốn hóa lớn, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số VN-Index như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, hay xây dựng xây lắp.

Tuy nhiên, sau chuỗi tăng bền bỉ từ cuối tháng 7, VN-Index đã tiệm cận vùng kháng cự tâm lý quanh 1.700 điểm vào giữa tháng 8. Tại ngưỡng này, áp lực chốt lời xuất hiện, khiến chỉ số rung lắc và ghi nhận một số nhịp điều chỉnh trong các phiên cuối tháng. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch ngày 26/8, VN-Index bật tăng mạnh sau hai phiên chịu áp lực điều chỉnh, với mức tăng +53,6 điểm, đóng cửa tại 1.667,63 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao, phản ánh dòng tiền vẫn nhập cuộc mạnh mẽ và niềm tin thị trường tiếp tục được củng cố, bất chấp biến động ngắn hạn.

Kết thúc tháng 8, VN-Index dừng ở 1.682,21 điểm, tăng gần 180 điểm so với cuối tháng trước. Như vậy, việc chỉ số tiến sát ngưỡng kháng cự tâm lý 1.700 điểm cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn "thử lửa", khi áp lực chốt lời gia tăng. Trong bối cảnh đó, dòng tiền cần duy trì sự bền vững để có thể giúp VN-Index chinh phục thành công mốc kháng cự quan trọng này.

Diễn biến chỉ số VN-Index kể từ đầu năm cho đến 31/8/2025

Dự báo diễn biến thị trường tháng 9

Bước sang tháng 9, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng đi lên, với khả năng dao động trong vùng 1.700 – 1.800 điểm. Quá trình tăng trưởng có thể đi kèm những nhịp rung lắc và điều chỉnh kỹ thuật đan xen, song đây được xem là diễn biến bình thường trong một xu thế tăng bền vững. Đặc biệt, vùng 1.640 điểm vẫn giữ vai trò hỗ trợ mạnh, là điểm tựa đáng tin cậy mỗi khi thị trường điều chỉnh. Thanh khoản nhiều khả năng duy trì ở mức tích cực, qua đó khẳng định dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò trụ cột nâng đỡ xu hướng chung.

Ở góc độ ngành, nhiều nhóm cổ phiếu hứa hẹn trở thành tâm điểm trong tháng 9. Nhóm chứng khoán được dự báo hưởng lợi trực tiếp từ thanh khoản dồi dào và tâm lý hưng phấn lan tỏa trên thị trường. Nhóm thép (HPG, HSG, NKG,...) và hóa chất (DDV, DGC,...) có cơ hội hồi phục nhờ triển vọng tiêu thụ nội địa cùng xu hướng giá hàng hóa thuận lợi. Cảng biển (GMD, VSC,...) tiếp tục ghi nhận triển vọng tích cực khi hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định, trong khi xây dựng – xây lắp (CTD, HHV, C4G,...) có thể được thúc đẩy nhờ dòng vốn đầu tư công. Đặc biệt, dầu khí (PVD, GAS, BSR,...) nổi lên như điểm nhấn quan trọng nhờ giá dầu duy trì ở vùng cao và triển vọng đầu tư hạ tầng năng lượng ngày càng rõ nét.

Trên cơ sở đó, chiến lược đầu tư trong tháng 9 nhà đầu tư cần mang tính linh hoạt và chọn lọc. Với tầm nhìn dài hạn, nhà đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu cơ bản tốt, định giá hấp dẫn và có dư địa tăng trưởng rõ ràng. Song song, giao dịch ngắn hạn có thể được triển khai để cơ cấu danh mục, đặc biệt khi đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu lớn, từ đó tối ưu hiệu quả trong bối cảnh thị trường nhiều cơ hội.

Nhìn chung, tháng 9 không chỉ là giai đoạn thử thách ở mốc kháng cự quan trọng, mà còn mở ra cơ hội để nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục, đón đầu những nhóm ngành dẫn dắt và khai thác hiệu quả dòng tiền sôi động, qua đó biến "điểm thử lửa" thành "điểm sáng đầu tư".

(*) Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư tham khảo. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bài viết không mang tính chất mời chào hay bán bất kỳ chứng khoán nào, nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong bài viết này.

Bài viết được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS