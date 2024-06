Thị trường thép nhiều 'điểm sáng'

Theo ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đánh giá của Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho thấy, trong năm nay và năm sau, dự báo nhu cầu thép toàn cầu đều tăng. Cụ thể, năm 2024 tăng 1,7% đạt 1.793 triệu tấn, năm 2025 nhu cầu thép được dự báo tăng 1,2% đạt 1.815 triệu tấn.

Ở trong nước, lãnh đạo VSA cho biết, thời gian gần đây, dù thị trường thép vẫn gặp nhiều biến động và thách thức nhưng đã có những điểm sáng khi sản lượng bán các loại thép như thép cán nguội, tôn mạ… đều tăng. Theo đó, tiêu thụ nội địa tháng 5 thép các loại đạt gần 2 triệu tấn, trong đó dù thép xây dựng giảm 7,7%, nhưng thép cán nguội tăng 10,7% và tôn mạ tăng 7,1%.

Theo đại diện Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL), tổng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống của đơn vị này trong tháng 5 tăng 59% so với cùng kỳ. Có được điều này, VNSTEEL cho rằng ngoài yếu tố trong nước, có yếu tố thị trường nước ngoài tác động. Cụ thể, đơn vị này phân tích, hầu hết giá các mặt hàng trên thị trường thép thế giới tháng 5 đều tăng so với tháng trước, ngoại trừ thép phế. Giá bình quân quặng sắt và than cốc tăng mạnh lần lượt 6% và 8% so với tháng 4/2024; giá than mỡ, phôi thép và thép cán nóng (HRC) tăng nhẹ hơn, từ 0,2% đến 2,8%; trong khi giá thép phế giảm 0,6%.

“Chính bởi nguyên vật liệu đầu vào đi lên đã khiến nhiều mặt hàng thép thành phẩm trong nước buộc phải tăng giá, như tôn mạ, HRC, thép cuộn xây dựng”, đại diện “Tổng” Thép Việt Nam nói.

Cũng theo đại diện VNSTEEL, tổng tiêu thụ toàn hệ thống của đơn vị này trong tháng 5/2024 đạt 351.700 tấn, tăng nhẹ 1% so với tháng trước và tăng mạnh 59% so với cùng kỳ. Còn tiêu thụ thép xây dựng vẫn nằm trong khó khăn chung của thị trường, giảm 0,51% so với tháng trước và tăng 42% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ thép cán nguội và tôn mạ đều gấp đôi so với cùng kỳ; so với tháng trước, thép cán nguội tăng 12%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng tiêu thụ thép thành phẩm của VNSTEEL đạt hơn 1,4 triệu tấn, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ. “Mức tăng này có sự đóng góp rất lớn từ các đơn vị thép dẹt, trong đó thép cán nguội tăng 85% và tôn mạ tăng 105% so với cùng kỳ. Kết quả trên thể hiện sự đồng lòng, tăng cường hợp tác trong toàn hệ thống VNSTEEL”, lãnh đạo “Tổng” Thép Việt Nam nói và cho biết, nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh hệ thống trong bối cảnh thị trường thép vẫn còn phải đối mặt nhiều khó khăn phía trước, VNSTEEL tiếp tục thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trên tinh thần ưu tiên kiểm soát rủi ro, linh hoạt và hài hòa các mục tiêu trước mắt và lâu dài; gia tăng chuỗi cung ứng nội bộ để bảo đảm kết quả kinh doanh hiệu quả.

Trong khi đó, một đơn vị cùng ngành - Tập đoàn Hòa Phát cho biết, lũy kế 4 tháng đầu năm nay, sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cán nóng (HRC), phôi thép đạt 2,65 triệu tấn. Cụ thể, Hòa Phát đã xuất khẩu 952.000 tấn thép, bao gồm thép xây dựng, thép chất lượng cao, thép HRC và phôi thép.

“Chúng tôi chưa thống kê xong sản lượng thép Hòa Phát tiêu thụ trong tháng 5, nhưng cơ bản vẫn tăng đều, “túc tắc” như tháng 4, dù chưa tốt hẳn và chưa có tính đột phá”, đại diện Hòa Phát chia sẻ.

Đặc biệt, đơn vị này cho biết, ngày 6/6/2024, Hòa Phát chính thức cán mốc 10 triệu tấn thép HRC. Đây là cột mốc quan trọng của Hòa Phát sau 4 năm kể từ khi cuộn HRC đầu tiên ra đời tháng 5/2020.