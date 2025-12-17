Thị trường tiền số hôm nay, 17-12: Bitcoin xuất hiện tín hiệu khác thường

Tối 17-12, thị trường tiền số diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng nhẹ gần 1%, lên quanh 87.600 USD.

Một số đồng tiền lớn khác cũng nhích lên, trong đó Ethereum tăng khoảng 0,8% lên 2.940 USD, Solana tăng hơn 1,2% lên 129 USD. Ngược lại, BNB và XRP giảm nhẹ, lần lượt về 861 USD và 1,9 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đang xuất hiện một thay đổi đáng chú ý về cung - cầu. Dữ liệu từ Capriole Investments cho thấy trong vài ngày gần đây, lượng Bitcoin được các tổ chức mua vào đã vượt số lượng Bitcoin mới được tạo ra mỗi ngày.

Điều này cho thấy dòng tiền lớn đang quay trở lại, đúng thời điểm Bitcoin tìm vùng cân bằng sau khi giảm sâu so với mức đỉnh hồi tháng 10.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 87.600 USD Nguồn: OKX

Capriole cho biết trong ba ngày liên tiếp, nhu cầu mua từ doanh nghiệp đã vượt nguồn cung mới, khiến lượng Bitcoin lưu thông giảm ròng. Đây là tín hiệu hiếm gặp kể từ đầu tháng 11.

Dù vậy, mức mua hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn thị trường sôi động cách đây hai tháng. Tính chung, các tổ chức hiện mua nhiều hơn khoảng 13% so với lượng Bitcoin được bổ sung mỗi ngày.

Nhà sáng lập Capriole cho rằng giai đoạn giảm mạnh từ vùng đỉnh cao xuống đáy gần đây đã tạo áp lực lớn cho thị trường.

Dù vậy, một số doanh nghiệp vẫn tiếp tục tích lũy Bitcoin, đáng chú ý là Strategy – công ty đang nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất, vẫn duy trì mua vào bất chấp giá giảm và cổ phiếu chịu sức ép.

Ở góc nhìn tổng thể, nền tảng phân tích CryptoQuant đánh giá thị trường đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Tâm lý ngắn hạn còn thận trọng, nhưng các nhà đầu tư lớn vẫn âm thầm gom mua.

Trong khi đó, dòng tiền lại đang rút khỏi các quỹ đầu tư Bitcoin tại Mỹ, với mức rút ròng khoảng 635 triệu USD từ đầu tuần đến nay.

Diễn biến này phản ánh sự giằng co rõ nét của thị trường giữa áp lực trước mắt và kỳ vọng dài hạn.