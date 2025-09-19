Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thị trường tiền số hôm nay, 19-9: Điều gì đang chờ đợi?

19-09-2025 - 09:37 AM | Tài chính - ngân hàng

Một số chuyên gia nhận định giá Bitcoin có thể điều chỉnh về vùng 113.000 – 114.000 USD trước khi tiếp tục đi lên.

Tiền số biến động trái chiều

Sáng 19-9, thị trường tiền số mở cửa với nhiều biến động trái chiều giữa các đồng tiền lớn. Theo dữ liệu từ sàn OKX ghi nhận lúc 7 giờ 30, Bitcoin (BTC) tiếp tục giữ vai trò tâm điểm khi tăng gần 1% trong 24 giờ qua, giao dịch trên mức 117.300 USD. Đây là ngưỡng được giới phân tích cho rằng khá quan trọng, khi nhiều nhận định dự báo BTC có tới 70% khả năng thiết lập đỉnh mới ngay trong hai tuần tới.

Ở nhóm Altcoin, diễn biến phân hóa rõ nét. Ethereum (ETH) giảm nhẹ 0,02%, lùi về dưới mốc 4.600 USD, trong khi BNB mất gần 0,5%, còn 982 USD. Trái lại, Solana (SOL) tăng hơn 1% lên 248 USD, còn XRP nhích 0,05%, duy trì trên 3 USD. Sự giằng co giữa các đồng tiền lớn cho thấy dòng tiền trên thị trường vẫn đang phân bổ có chọn lọc, thay vì dồn mạnh vào một kênh duy nhất.

Theo CoinTelegraph, ông Axel Adler Jr., chuyên gia nghiên cứu tiền số, nhận định thị trường hiện ở trạng thái cân bằng, không quá nóng cũng không rơi vào làn sóng bán tháo. 

Điều này được xem là nền tảng thuận lợi cho khả năng bứt phá của Bitcoin sau giai đoạn đi ngang ngắn, khi tâm lý nhà đầu tư đang khá ổn định và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng.

Ông cũng nhấn mạnh tháng 10 thường mang lại diễn biến tích cực cho Bitcoin.

Thị trường tiền số hôm nay, 19-9: Điều gì đang chờ đợi?- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch trên 117.300 USD Nguồn: OKX

Bitcoin sẽ chạm mốc bao nhiêu khi thị trường đang "nóng trở lại"?

Dòng vốn từ nhà đầu tư tổ chức đang tạo lực đỡ mạnh cho Bitcoin. Chỉ trong chưa đầy hai tuần qua, các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ đã thu hút được 2,8 tỉ USD, cho thấy niềm tin lớn đang quay trở lại thị trường. 

Cho dù phải chịu áp lực từ chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Bitcoin vẫn tăng hơn 8% trong tháng 9, từ khoảng 107.000 USD lên gần 118.000 USD. Diễn biến này làm dấy lên nhiều kỳ vọng về khả năng bứt phá tiếp theo.

Một số chuyên gia cảnh báo giá có thể điều chỉnh về vùng 113.000–114.000 USD trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Đây được xem là vùng hỗ trợ quan trọng để kiểm tra sức bật của thị trường. Nếu Bitcoin giữ vững trên mốc 117.500 USD, thì kịch bản giảm sâu khó xảy ra, đồng thời mở ra cơ hội tiến tới vùng giá 124.000 USD.

Yếu tố mùa vụ cũng được nhắc đến như một trong những tín hiệu hỗ trợ. Khi nhu cầu tăng vào các thời điểm nhất định trong năm, kết hợp với dòng tiền ETF và tâm lý thị trường đang tích cực hơn, Bitcoin có thể tận dụng được cơ hội để bứt phá sau thời gian đi ngang.

Tuy nhiên, mọi việc không hoàn toàn suôn sẻ. Việc duy trì trên các vùng giá quan trọng phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật, động thái chính sách từ Fed, và cả rủi ro bên ngoài như biến động kinh tế toàn cầu. Nếu có tin xấu về lạm phát hay chính sách tiền tệ thắt chặt, Bitcoin vẫn có thể chịu áp lực giảm.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

