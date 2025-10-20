Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tài Sản Số
Tài Sản Số
xem chi tiết

Thị trường tiền số hôm nay, 20-10: Chuyên gia nói gì về đà phục hồi của Bitcoin sau cú sập?

20-10-2025 - 23:10 PM | Thị trường chứng khoán

Dữ liệu on-chain cho thấy trong 30 ngày qua, lượng Bitcoin do các tổ chức nắm giữ tăng 8,4%, lên 4,04 triệu Bitcoin.

Tối 20-10, thị trường tiền số đồng loạt tăng trở lại sau nhiều ngày giảm sâu. Theo dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 2%, lên 110.700 USD.

Các altcoin cũng đi theo xu hướng này. Ethereum (ETH) tăng hơn 2%, đạt 4.029 USD; BNB tăng hơn 1%, lên 1.110 USD; XRP tăng 3,2%; còn Solana (SOL) tăng hơn 1%, đạt 191 USD.

Theo CoinDesk, sau đợt bán tháo mạnh khiến hơn 500 tỉ USD vốn hóa “bốc hơi”, giá Bitcoin đã phục hồi nhẹ nhưng vẫn giảm khoảng 4% trong tháng 10.

Thị trường tiền số hôm nay, 20-10: Chuyên gia nói gì về đà phục hồi của Bitcoin sau cú sập?- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 110.700 USD Nguồn: OKX

Đà hồi phục được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường toàn cầu tích cực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu sẽ nới lỏng chính sách thuế nhập khẩu, cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết có thể giảm tốc thắt chặt tiền tệ vào cuối năm.

Chuyên gia tiền số Linh Tran (XS.com) nhận định Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy lại sau đợt điều chỉnh ngắn hạn, khi nhu cầu từ nhà đầu tư tổ chức vẫn mạnh và thị trường dần ổn định.

Dữ liệu on-chain cho thấy trong 30 ngày qua, lượng Bitcoin do các tổ chức nắm giữ tăng 8,4%, lên 4,04 triệu Bitcoin.

Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo đà phục hồi có thể chưa bền, do đồng USD tăng mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ cao và rủi ro địa chính trị vẫn là những yếu tố cản trở chính.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

Sự kiện: Tài sản số

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SSI lãi trước thuế gần 1.800 tỷ trong quý 3, dư nợ margin cao kỷ lục hơn 39.000 tỷ đồng

SSI lãi trước thuế gần 1.800 tỷ trong quý 3, dư nợ margin cao kỷ lục hơn 39.000 tỷ đồng Nổi bật

Giảm kỷ lục 95 điểm, vốn hóa mất hơn 400.000 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra với chứng khoán Việt Nam?

Giảm kỷ lục 95 điểm, vốn hóa mất hơn 400.000 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra với chứng khoán Việt Nam? Nổi bật

Nhà đầu tư chứng khoán nên hành động ra sao sau phiên giảm kỷ lục?

Nhà đầu tư chứng khoán nên hành động ra sao sau phiên giảm kỷ lục?

23:06 , 20/10/2025
Nhà đầu tư nên làm gì khi bị "call margin"?

Nhà đầu tư nên làm gì khi bị "call margin"?

22:41 , 20/10/2025
FPT báo lãi ròng 9 tháng tăng trưởng 19%, thắng thầu loạt dự án lớn

FPT báo lãi ròng 9 tháng tăng trưởng 19%, thắng thầu loạt dự án lớn

20:40 , 20/10/2025
Một cổ phiếu ngân hàng bị loại khỏi rổ Diamond trong kỳ cơ cấu tháng 10

Một cổ phiếu ngân hàng bị loại khỏi rổ Diamond trong kỳ cơ cấu tháng 10

17:59 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên