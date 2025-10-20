Thị trường tiền số hôm nay, 20-10: Chuyên gia nói gì về đà phục hồi của Bitcoin sau cú sập?

Tối 20-10, thị trường tiền số đồng loạt tăng trở lại sau nhiều ngày giảm sâu. Theo dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 2%, lên 110.700 USD.

Các altcoin cũng đi theo xu hướng này. Ethereum (ETH) tăng hơn 2%, đạt 4.029 USD; BNB tăng hơn 1%, lên 1.110 USD; XRP tăng 3,2%; còn Solana (SOL) tăng hơn 1%, đạt 191 USD.

Theo CoinDesk, sau đợt bán tháo mạnh khiến hơn 500 tỉ USD vốn hóa “bốc hơi”, giá Bitcoin đã phục hồi nhẹ nhưng vẫn giảm khoảng 4% trong tháng 10.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 110.700 USD Nguồn: OKX

Đà hồi phục được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường toàn cầu tích cực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu sẽ nới lỏng chính sách thuế nhập khẩu, cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết có thể giảm tốc thắt chặt tiền tệ vào cuối năm.

Chuyên gia tiền số Linh Tran (XS.com) nhận định Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy lại sau đợt điều chỉnh ngắn hạn, khi nhu cầu từ nhà đầu tư tổ chức vẫn mạnh và thị trường dần ổn định.

Dữ liệu on-chain cho thấy trong 30 ngày qua, lượng Bitcoin do các tổ chức nắm giữ tăng 8,4%, lên 4,04 triệu Bitcoin.

Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo đà phục hồi có thể chưa bền, do đồng USD tăng mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ cao và rủi ro địa chính trị vẫn là những yếu tố cản trở chính.