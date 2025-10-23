Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thị trường tiền số hôm nay, 23-10: Bitcoin tăng nhẹ nhưng dự báo sẽ khiến nhà đầu tư bị sốc

23-10-2025 - 23:47 PM | Thị trường chứng khoán

Dù Bitcoin đã phục hồi nhẹ trong các phiên gần đây nhưng theo giới phân tích, đồng tiền số này vẫn đối mặt nguy cơ giảm sâu.

Tối 23-10, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng nhẹ sau nhiều phiên biến động. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 0,5%, lên khoảng 109.150 USD.

Các đồng tiền khác cũng có diễn biến tích cực: Ethereum (ETH) tăng 0,3% lên 3.840 USD; BNB tăng hơn 1,5% lên 1.090 USD; XRP nhích 0,2% lên 2,4 USD, trong khi Solana (SOL) tăng mạnh hơn 3%, đạt 191 USD.

Dù phục hồi nhẹ, nhưng theo giới phân tích, Bitcoin vẫn đối mặt nguy cơ giảm sâu. Theo Cointelegraph, giá hiện quanh 109.435 USD và đang xuất hiện tín hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể kéo giá xuống dưới 90.000 USD.

Nếu giá rơi dưới 107.500 USD, khả năng giảm tiếp về 88.000 USD là rất cao, tương đương mất gần 20% giá trị. Điều này có thể khiến nhiều nhà đầu tư "bị sốc".

Thị trường tiền số hôm nay, 23-10: Bitcoin tăng nhẹ nhưng dự báo sẽ khiến nhà đầu tư bị sốc- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 109.150 USD Nguồn: OKX

Tính từ đỉnh hơn 126.000 USD, Bitcoin đã giảm 13,6% và hiện thấp hơn giá vốn trung bình của nhóm nhà đầu tư ngắn hạn, cho thấy thị trường đang yếu dần.

Dữ liệu của Glassnode cho thấy Bitcoin cần giữ trên 108.600 USD để tránh rơi sâu hơn; nếu thủng mốc này, giá có thể lùi về 97.500 USD.

Theo nhà phân tích Daan Crypto Trades, 111.000 USD là ngưỡng quan trọng để Bitcoin có thể phục hồi trở lại, còn nếu mất 107.000 USD, giá có thể trượt về vùng 100.000 USD hoặc thấp hơn.

52Hz Database, một đơn vị phân tích độc lập, vừa cho hay vùng 3.600–3.700 USD đang trở thành vùng hỗ trợ mạnh của Ethereum. Sau cú giảm ngày 10-10, khối lượng mua tăng rõ từ 12-10, tập trung quanh khu vực này.

Bản đồ lệnh giao dịch cũng ghi nhận lượng mua lớn ở 3.700 USD và 3.600 USD, trong đó vùng 3.600 USD mạnh hơn. Điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang coi đây là mốc hỗ trợ quan trọng của Ethereum.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

