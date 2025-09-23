Thị trường tiền số hôm nay, 23-9: Sàn Binance và OKX cảnh báo khẩn

Thị trường tiền số tiếp tục chìm trong sắc đỏ

Sáng 23-9, thị trường tiền số tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 2% còn 112.270 USD; Ethereum mất 4% xuống 4.170 USD; XRP lùi hơn 3% về 2,8 USD; BNB giảm mạnh gần 5% xuống 980 USD.

Theo Coindesk, nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD phục hồi sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Khi USD tăng giá, các tài sản rủi ro như Bitcoin thường chịu áp lực bán. Nhiều lần thử vượt mốc quan trọng bất thành cho thấy lực mua của Bitcoin đang suy yếu.

Chuyên gia dự báo trong ngắn hạn Bitcoin có thể lùi về 107.000 USD nếu áp lực bán tiếp tục. Chỉ khi giá vượt 118.000 USD, xu hướng giảm mới được xem là chững lại.

Thị trường tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi sát các phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và số liệu lạm phát Mỹ – yếu tố có thể tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến đồng USD và Bitcoin.

Bitcoin đang giảm xuống sát mức 112.000 USD Nguồn: OKX

Fanpage giả mạo tung khuyến mãi

Trong khi đó tại Việt Nam, gần đây nhiều fanpage rầm rộ quảng bá chương trình "tặng thưởng" khi đăng ký tài khoản trên các sàn quốc tế. Một trang có tên T.H giới thiệu: "Đăng ký Binance Desktop, kích hoạt tài khoản nhận ngay 150 USDT (gần 4 triệu đồng)". Một số trang khác đưa tin sàn OKX thưởng voucher Grab 100.000 đồng và cơ hội nhận 3 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện sàn Binance khẳng định đây là thông tin giả mạo, khuyến cáo người dùng không truy cập để tránh bị lừa đảo.

OKX xác nhận hiện có chương trình ưu đãi chính thức từ 21-8 đến 30-9, với phần thưởng Grab 100.000 đồng và cơ hội nhận đến 3 triệu đồng nhưng chỉ đăng trên fanpage chính chủ của sàn này. Người dùng cần cảnh giác với các trang mạo danh.

Theo OKX, gần đây còn xuất hiện chiêu lừa đảo qua giao dịch P2P: kẻ gian dụ khách sang Zalo, gửi QR Code giả, khi quét sẽ bị chiếm đoạt tài khoản. Người dùng được khuyến cáo chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play, tuyệt đối không tải từ nguồn lạ để tránh nguy cơ cài mã độc, chiếm quyền kiểm soát ví điện tử hay tài khoản ngân hàng.

"Cần cảnh giác với website giả mạo, email lừa đảo, quảng cáo trên mạng xã hội. Những người mới hoặc ít kinh nghiệm nên chia sẻ thông tin này với bạn bè, người thân để giảm rủi ro" - đại diện OKX nhấn mạnh.