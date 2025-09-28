Thị trường tiền số hôm nay, 28-9: Hàng tỉ USD đã bị “thổi bay” khi Bitcoin lao dốc

Tối 28-9, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin tăng nhẹ 0,18% lên 109.620 USD, song nhiều đồng Altcoin đồng loạt suy giảm: Ethereum lùi 0,5% còn 4.000 USD, XRP giảm 0,08% xuống 2,78 USD, BNB mất 0,3% về 973 USD, trong khi Solana giảm mạnh 1,4% về 200 USD.

Theo CoinDesk, Bitcoin khép lại tuần qua ở vùng 109.600 USD, mất hơn 5% và ghi nhận tuần giảm mạnh thứ ba từ đầu năm. Trong tuần, đồng tiền số này có cú rơi “thẳng đứng” từ 111.000 USD xuống quanh 109.000 USD – mức thấp nhất trong hơn ba tuần – sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất.

Hệ quả là hơn 1,18 tỉ USD của nhà đầu tư bị “thổi bay” chỉ trong 24 giờ, với 256.000 tài khoản bị thanh lý hợp đồng. Trong số này, 1,06 tỉ USD đến từ các lệnh đặt cược giá sẽ tăng.

Tính chung quý III, Bitcoin chỉ tăng khoảng 1%, trong khi tháng 9 gần như đi ngang. Hiện đồng tiền số dao động trong vùng 107.000 – 111.000 USD, được xem là mốc hỗ trợ quan trọng. Nếu thủng ngưỡng này, nguy cơ giảm về 100.000 USD rất lớn. Ngược lại, để lấy lại đà tăng, Bitcoin cần vượt 115.000 USD mới có cơ hội hướng đến 120.000 USD.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 109.620 USD. Nguồn: OKX

Cũng liên quan đến tiền số và tài sản mã hóa, báo cáo mới của Chainalysis cho thấy Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 5 quốc gia chấp nhận tiền số cao nhất thế giới, cùng với Ấn Độ, Pakistan, Brazil và Mỹ.

Trong đó, Ấn Độ giữ vị trí số 1 ba năm liên tiếp, giúp châu Á – Thái Bình Dương trở thành khu vực tăng trưởng mạnh nhất với giá trị giao dịch tăng 69% so với năm trước.

Mỹ vươn lên vị trí thứ 2 nhờ dòng vốn ETF Bitcoin giao ngay và khung pháp lý rõ ràng, trong khi Nigeria tụt xuống hạng 6.

Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút với tài sản số, phản ánh tiềm năng phát triển thị trường tiền mã hóa tại Đông Nam Á.

Theo Chinhphu.vn, tuần qua, trong chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với hai sàn lớn là Bybit và Binance.

Tại buổi gặp, Tổng giám đốc Bybit, nền tảng có hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam, khẳng định sẵn sàng đồng hành trong việc xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nhân lực. Phó Thủ tướng đánh giá cao cam kết này, nhấn mạnh phát triển hành lang pháp lý cho tài sản số là nhiệm vụ cấp thiết để hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Làm việc với Binance, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn tập đoàn này mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Ông cũng mời Richard Teng, Tổng giám đốc Binance, nguyên lãnh đạo Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình phát triển trung tâm.