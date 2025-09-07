Thị trường tiền số hôm nay, 7-9: Bitcoin mất mốc quan trọng

Theo dữ liệu của OKX lúc 9 giờ 30 ngày 7-9, giá Bitcoin (BTC) giảm gần 0,3% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh 110.500 USD.

Bitcon có thể rớt xuống 75.000 USD

Các đồng tiền điện tử lớn khác cũng đồng loạt đi xuống, như Ethereum (ETH) giảm 0,4% xuống dưới 4.300 USD, Solana (SOL) mất hơn 0,5% còn 202 USD.

Ngược lại, một số đồng có sự phục hồi nhẹ như XRP tăng lên 2,81 USD, BNB tăng hơn 1% lên 861 USD.

Đáng chú ý, Pi Network, từng được niêm yết trên sàn OKX ngày 20-2 với mức 0,8 USD và nhanh chóng tăng vọt lên 3 USD, nhưng hiện chỉ còn quanh 0,34 USD (giảm hơn 88%).

Đà giảm này đã khiến nhiều nhà đầu tư, đặc biệt những người mua ở vùng đỉnh, chịu thua lỗ nặng.

Diễn biến tiêu cực của thị trường tiền số diễn ra trong bối cảnh Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8 với chỉ 22.000, thấp xa so với dự báo, theo CoinDesk.

Bitcoin đang giao dịch quanh mức 110.500 USD Nguồn: OKX

Số liệu các tháng trước còn bị điều chỉnh giảm, làm dấy lên lo ngại thị trường lao động đang yếu đi. Điều này khiến giới phân tích gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17-9.

Thông thường, việc Fed hạ lãi suất là thông tin tích cực cho Bitcoin nhưng lần này giá lại không tăng mà quay đầu giảm.

Bitcoin có lúc vượt 113.000 USD nhưng nhanh chóng rơi xuống dưới 112.000 USD. Việc không giữ nổi mốc quan trọng này khiến nhà đầu tư lo ngại đà giảm sẽ còn tiếp diễn, với vùng hỗ trợ mạnh ở khoảng 101.700 USD.

Một số chuyên gia thậm chí không loại trừ khả năng Bitcoin có thể quay lại quanh 75.000 USD như hồi đầu năm.

Trong những ngày tới, thị trường dự kiến biến động mạnh khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tháng 8. Nếu chỉ số này vẫn cao, lợi suất trái phiếu tăng trở lại, thì Bitcoin và các tài sản rủi ro sẽ tiếp tục chịu nhiều áp lực.