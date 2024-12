Thị trường tiền tệ tuần qua: Tỷ giá và lãi suất liên ngân hàng cùng hạ nhiệt, NHNN giảm quy mô hỗ trợ thanh khoản

Ảnh minh họa

Theo số liệu của Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), trong tuần từ 25/11 - 29/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh theo xu hướng giảm, đặc biệt giảm mạnh 2 phiên cuối tuần. Chốt ngày 29/11, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.251 VND/USD, giảm mạnh 44 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. NHNN tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD và tỷ giá bán giao ngay ở mức 25.450 VND/USD.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 25/11 - 29/11 giảm dần qua các phiên. Kết thúc phiên 29/11, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.372 VND/USD, giảm 60 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh phiên đầu tuần rồi giảm nhẹ trở lại. Chốt phiên 29/11, tỷ giá tự do tăng 40 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.690 VND/USD và 25.790 VND/USD.

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, trong tuần từ 25/11 - 29/11, lãi suất VND tiếp tục giảm mạnh qua các phiên ở tất cả các kỳ hạn. Chốt ngày 29/11, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: kỳ hạn qua đêm là 3,13% (-1,47 điểm %); 1 tuần là 3,90% (-0,86 điểm %); 2 tuần là 4,49% (-0,37 điểm %); 1 tháng là 4,79% (-0,19 điểm %).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn trong tuần qua. Phiên 29/11, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: kỳ hạn qua đêm là 4,60% (không thay đổi); 1 tuần là 4,67% (+0,01 điểm %); 2 tuần là 4,71% (+0,01 điểm %) và 1 tháng là 4,76% (không thay đổi).

Trên thị trường mở tuần qua, ở kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), NHNN chào thầu kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 54.000 tỷ đồng, lãi suất giữ ở mức 4,0%. Kết quả có 53.999,85 tỷ đồng trúng thầu, trong khi có 68.000 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.

Ở kênh tín phiếu, NHNN tiếp tục chào thầu tín phiếu 28 ngày theo phương thức đấu thầu lãi suất. Kết quả có 9.980 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất giữ ở mức 4,0%, trong khi có 7.950 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn trong tuần qua.

Như vậy, NHNN hút ròng 16.030,15 tỷ đồng từ thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở. Đến cuối tuần qua, có 53.999,85 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, có 20.080 tỷ đồng tín phiếu NHNN lưu hành trên thị trường.