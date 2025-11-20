Thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án 12.400 tỉ đồng cửa ngõ Đông TPHCM

TPHCM đang chuẩn bị tổ chức cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cho nút giao Gò Công và tuyến đường nối từ Xa lộ Hà Nội vào nút giao này trên Vành đai 3, tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng. Quyết định này vừa được UBND TPHCM ban hành sau khi HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 28-8.

Dự kiến nút giao Gò Công – điểm kết nối giữa Vành đai 3 và Xa lộ Hà Nội, dự kiến xây dựng với quy mô 4 tầng và nhiều hạng mục cầu vượt

Tìm phương án thiết kế tối ưu, tạo dấu ấn

Nút giao Gò Công, tọa lạc tại phường Long Phước, là điểm giao chiến lược giữa Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển, có diện tích gần 25 ha. Thành phố đặt mục tiêu thông qua cuộc thi để tìm ra phương án thiết kế vừa tối ưu về kỹ thuật, vừa tạo dấu ấn kiến trúc cho cửa ngõ phía Đông – khu vực đang chịu áp lực giao thông lớn và phát triển đô thị nhanh.

Theo kế hoạch, dự án gồm xây dựng tuyến đường dài 5,9 km từ nút giao Trạm 2 trên Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công. Tuyến này được thiết kế hai nhánh song hành, tổng cộng 6 làn xe (mỗi bên 3 làn) nhằm đảm bảo lưu thông lớn và kết nối mạch với Vành đai 3.

Riêng nút giao Gò Công được định hướng hình thành dưới dạng ngã tư khác mức gồm 4 tầng, kết hợp đảo tròn trung tâm để điều tiết lưu lượng xe. Bốn nhánh rẽ N1, N2, N3, N4 sẽ bố trí mỗi nhánh 2 làn xe, tạo mô hình kết nối linh hoạt. Trên tuyến Vành đai 3, một cầu cạn 4 làn xe sẽ được bổ sung nhằm tách dòng phương tiện và tránh xung đột giao thông. Hầm chui nối từ Xa lộ Hà Nội đi Long Phước và tiếp cận cầu Đồng Nai 2 sẽ đầu tư ở giai đoạn sau để phù hợp tiến độ và nhu cầu khai thác.

Hệ thống cầu vượt trong dự án cũng được thiết kế quy mô lớn: cầu vượt tại giao lộ Lê Văn Việt – D1 gồm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn; cầu vượt rạch Gò Công gồm 2 đơn nguyên 3 làn; cầu vượt rạch Trau Trảu bố trí 4 đơn nguyên, gồm đơn nguyên 3 làn và 4 làn, đảm bảo khả năng khai thác dài hạn theo sự phát triển khu vực. Riêng phần đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối Xa lộ Hà Nội – Gò Công có tổng chi phí khoảng 5.329 tỉ đồng.

Dự kiến khởi công vào quý I-2027

Theo lộ trình, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng sẽ diễn ra từ quý IV-2025 đến quý IV-2026. TP.HCM dự kiến khởi công công trình vào quý I-2027 và hoàn thành trong quý IV-2028. Sau khi đưa vào vận hành, dự án được kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông đang tăng nhanh tại khu Đông, đồng thời nâng cao hiệu suất của tuyến Vành đai 3 – trục kết nối liên vùng trọng yếu.

Cuộc thi tuyển phương án kiến trúc do UBND TPHCM chủ trì, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức thực hiện theo hình thức thi tuyển rộng rãi, không giới hạn số lượng đơn vị tham dự. Đối tượng dự thi là các tổ chức tư vấn thiết kế, doanh nghiệp hoặc liên danh có chuyên môn về kiến trúc, quy hoạch, giao thông – cầu đường và đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định pháp luật.