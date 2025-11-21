Thiên thần nhí giàu nhất showbiz hiện tại: 10 tháng tuổi đã kiếm được 9 tỷ trong 3 tháng!

Chiều 19/11, tờ Segye đưa tin, cả mạng xã hội Hàn Quốc hiện đang phát cuồng vì bé Haru - con trai đầu lòng của nam tài tử nổi tiếng Shim Hyung Tak và "bản sao Jungkook" Hirai Saya. Dù chỉ mới 10 tháng tuổi nhưng Haru đã sở hữu lượng fan khổng lồ nhờ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu "thòng tim", đôi mắt to tròn cùng nụ cười giòn tan. Truyền thông xứ Hàn còn trìu mến gọi Haru là "em bé quốc dân thế hệ mới".

Chưa đầy 1 tuổi, Haru đã được hàng loạt thương hiệu nổi tiếng săn đón, mời làm người mẫu. Tờ Segye cho biết, chỉ trong vòng 3 tháng qua, cậu bé đáng yêu đã được chọn làm người đại diện cho tận 6 nhãn hàng đồ dùng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh và nhận được khoản thù lao lên tới 500 triệu won (9 tỷ đồng). Với khoản thu nhập khổng lồ khi chỉ mới 10 tháng tuổi, bé Haru được xem là thiên thần nhí giàu nhất Kbiz ở thời điểm hiện tại.

Thiên thần nhí Haru gây sốt khi kiếm được 9 tỷ đồng chỉ trong vòng 3 tháng qua nhờ đóng quảng cáo

Bé Haru là con trai đầu lòng của nam diễn viên Shim Hyung Tak và "bản sao Jungkook" Hirai Saya

Nam tài tử Shim Hyung Tak - bố Haru - mừng rớt nước mắt trước thành tựu của quý tử: "Đây là số tiền tôi không thể kiếm về sau hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí, ấy vậy mà Haru lại dễ dàng nhận được chỉ sau vài tháng chào đời". Nam nghệ sĩ họ Shim còn khoe về con trai đầu lòng trong niềm tự hào dâng trào: "Mỗi lần tôi đăng ảnh của bản thân lên mạng xã hội đều nhận được lượt like ít ỏi nhưng chỉ cần đăng hình Haru lên thì lại nhận được số lượng like bùng nổ".

Gần đây, cậu bé được chọn làm người mẫu chính thức cho 1 thương hiệu tã lót toàn cầu. Việc 1 em bé 10 tháng tuổi trở thành đại sứ cho thương hiệu toàn cầu là điều hiếm thấy không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á. Tại buổi công bố, đại diện thương hiệu đã dành cho Haru nhiều lời khen "có cánh": "Thiên thần nhí Haru không chỉ là 1 người mẫu đâu, cậu bé còn được xem là biểu tượng đại diện cho triết lý của thương hiệu chúng tôi".

Cậu bé 10 tháng tuổi mang đến nguồn năng lượng tích cực cho khán giả

1 chuyên gia trong ngành quảng cáo giải mã về cơn sốt mang tên Haru: "Haru hot như vậy không phải vì là con của diễn viên nổi tiếng, mà vì cậu bé có 1 khí chất vô cùng độc đáo của 1 người mẫu. Nụ cười đáng yêu khó cưỡng cùng ánh mắt lấp lánh cho thấy cậu bé sớm có tố chất của 1 ngôi sao lớn".

Tính tới thời điểm hiện tại, Haru đã được chọn làm người mẫu cho 6 thương hiệu. Trong tương lai, con số này chắc chắn sẽ tăng lên chóng mặt do còn rất nhiều thương hiệu đang muốn mời thiên thần nhí này làm người đại diện.