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Thiết kế khoảng thông tầng càng lên cao càng mở rộng của nhà phố

| | Bất động sản

Công trình là một mẫu nhà ống điển hình với kích thước 4x20m, là tổ ấm sinh hoạt của gia đình ba thế hệ.

Chủ đầu tư từng sinh sống qua nhiều căn hộ có diện tích khác nhau và gần như đã quen với việc toàn bộ không gian sống nằm trên cùng một mặt phẳng. Vì vậy, với ngôi nhà này, nhóm thiết kế mong muốn mang đến một trải nghiệm không gian hoàn toàn mới cho gia đình.

Cấu trúc khối chức năng được chia tách và phát triển dọc theo trục giao thông. Thang máy - một yếu tố thường xuất hiện trong các thiết kế nhà ống gần đây được đặt ở phần lõi không gian, tạo thành một khối tích mặc định.

Các khối không gian sinh hoạt, bao gồm cả khu vực động (chung) và tĩnh (riêng), phát triển xoay quanh lõi này theo trật tự công năng và tiếp diễn liên tục qua các tầng. Các khoảng thông tầng càng lên cao càng được mở rộng để tối ưu việc lấy ánh sáng và lưu thông gió tự nhiên.

Các phòng ngủ vẫn đảm bảo sự riêng tư, nhưng tính tương tác với các không gian chung luôn được ưu tiên, tăng cường sự linh hoạt và tạo nên kết nối cao cho các thành viên. Chính những khoảng không gian rỗng được hình thành qua sự sắp đặt lớp lang này đã tạo nên một bầu không khí có "chiều sâu" và sinh động cho ngôi nhà.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

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