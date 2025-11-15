Thiếu 1 chữ ký cả khu đô thị bị 'treo' giao dịch

Dự án Khu dân cư ven sông Hoà Bình đủ điều kiện mua bán nhưng chưa thực hiện được vì thiếu chữ ký của lãnh đạo sở.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , đại diện Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Bình Dương Bạc Liêu - chủ đầu tư Khu dân cư ven sông Hoà Bình (xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết: Sau khi hoàn thiện hạ tầng khu đô thị, tháng 12/2023, các sở ngành Bạc Liêu cũ đã lập đoàn kiểm tra để nghiệm thu. Đoàn liên ngành đã kiểm tra và xác nhận chủ đầu tư hoàn thành đầu tư hạ tầng khu độ thị (đường, vỉa hè, điện, nước...), nhưng đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bạc Liêu là ông Lê Văn Phương (Phó Giám đốc sở khi đó) đã không ký vào biên bản.

Theo chủ đầu tư, biên bản xác nhận của đoàn kiểm tra liên ngành là thủ tục tiên quyết để công ty đủ điều kiện chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất cho khách hàng với các nền trong dự án. Trước khi lập đoàn kiểm tra, nghiệm thu hạ tầng trên, chủ đầu tư dự án đã được UBND tỉnh Bạc Liêu cũ cho phép mua bán, với điều kiện đoàn liên ngành kiểm tra, để Sở xây dựng nghiệm thu hạ tầng.

"Sau khi kiểm tra và có biên bản, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ cũng không có bất kỳ văn bản trả lời, hướng dẫn nào gửi chủ đầu tư liên quan đến việc cho chuyển nhượng, sang tên nền cho khách hàng", đại diện Công ty xây dựng Bình Dương Bạc Liêu nói.

Tháng 9/2025, HĐND tỉnh Cà Mau thông qua nghị quyết bổ sung bảng giá đất , trong đó có Dự án Khu dân cư Đô thị ven sông Hòa Bình. Dù đã đủ điều kiện về hạ tầng, bảng giá đất để tính thuế, phí, nên chủ đầu tư đã làm hồ sơ chuyển nhượng cho khách hàng.

Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hòa Bình lại bị từ chối, do Dự án không có văn bản hướng dẫn của Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ; biên bản kiểm tra hạ tầng chưa có chữ ký của đại diện Sở TN&MT Bạc Liêu (cũ).

Liên quan vướng mắc dự án trên, một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau cho hay, trước đây, UBND tỉnh Bạc Liêu cũ có công văn cho thực hiện dự án trong thời gian 6 tháng, nhưng sau đó lại vướng bảng giá đất, nên khi làm thủ tục mua bán bị từ chối (khi có bảng giá đất lại hết hạn thực hiện).

Trước những vướng mắc "vô lý" kể trên, chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Đô thị ven sông Hòa Bình vừa phải gửi văn bản kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét, giải quyết để dự án được sang nhượng cho khách hàng. Do việc chậm trễ kéo dài về thủ tục khiến chủ đầu tư thiệt hại rất nhiều, khi vẫn phải trả lãi vay ngân hàng, lại mất uy tín, vi phạm cam kết với khách hàng, mất cơ hội kinh doanh.