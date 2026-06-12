Thiếu gia nhà Âu Lạc nâng tỷ lệ nắm giữ tại ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu vừa công bố về việc thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu từ cá nhân ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny. Ông Hiếu là con trai của bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Công ty Âu Lạc, nhóm cổ đông đang tích cực gia tăng sở hữu tại ACB thời gian qua.

Theo văn bản công bố thông tin số 2026.07/BC-CK công bố ngày 8-6-2026, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny đã hoàn tất giao dịch mua thêm cổ phiếu để gia tăng tỷ trọng nắm giữ tại ngân hàng ACB. Giao dịch này chính thức thực hiện vào ngày 5-6-2026 với lý do được công bố là mua thêm cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư.

ACB vừa công bố về việc thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.

Trước khi thực hiện quyền mua, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny nắm giữ 95.675.891 cổ phiếu ACB, tương đương với tỷ lệ sở hữu là 1,86%. Trong phiên giao dịch ngày 5-6, cá nhân này đã gom thêm tổng cộng 1.956.000 cổ phiếu. Khối lượng giao dịch này đồng thời làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cá nhân ông Hiếu qua ngưỡng 1%. Sau khi hoàn tất mua vào, tổng số cổ phiếu mà ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny nắm giữ trực tiếp tăng lên mức 97.631.891 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân lên tương đương 1,90% vốn.

Đáng chú ý, đi kèm với giao dịch của ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny là danh sách một nhóm gồm 4 cá nhân có liên quan cùng mang quốc tịch Việt Nam cũng đang đồng thời nắm giữ cổ phiếu ACB, bao gồm bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, bà Ngô Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Âu Lạc, ông Nguyễn Nguyễn Đức Hinh và bà Mai Phi Lan.

Hồ sơ công bố thông tin xác nhận số lượng và tỷ lệ cổ phiếu mà nhóm người có liên quan này đang nắm giữ cố định là 317.867.090 cổ phiếu ACB, tương ứng với tỷ lệ 6,19%.

Như vậy, sau khi cộng dồn lượng cổ phiếu mua thêm của ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, tổng số lượng và tỷ lệ cổ phiếu ACB mà cá nhân này cùng nhóm người có liên quan nắm giữ đã tăng từ 413.542.981 cổ phiếu lên mức 415.498.981 cổ phiếu, chính thức nâng tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm lên mức 8,09% vốn điều lệ tại ACB.

Văn bản báo cáo sở hữu trên do chính ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny ký hoàn tất và đã được cơ quan quản lý sàn giao dịch đóng dấu tiếp nhận hồ sơ chính thức vào ngày 10-6-2026.

Hiện, nhóm cổ đông lớn truyền thống của ACB là nhóm của Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy và người có liên quan. Tính đến 23-5-2026, ông Trần Hùng Huy (Chủ tịch HĐQT) nắm giữ trực tiếp 176.021.479 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,43% vốn điều lệ. Bà Đặng Thu Thủy- thành viên HĐQT, mẹ ông Trần Hùng Huy nắm giữ trực tiếp 61.352.540 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,19% vốn điều lệ. Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng ACB nắm giữ 61.480.023 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,2%.

Và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, các quỹ đầu tư nước ngoài

Nhóm cổ đông liên quan đến hệ sinh thái Âu Lạc tại Ngân hàng ACB lần đầu tiên lộ diện chính thức vào tháng 7-2024 khi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực, buộc các ngân hàng phải công khai danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên. Tính đến cuối năm 2025, danh sách này ghi nhận bà Ngô Thu Thủy trực tiếp nắm giữ 1,39% và bà Nguyễn Thiên Hương Jenny nắm giữ 2,3% vốn điều lệ ACB.

Tính đến ngày 31-3-2026, tổng tài sản của ACB vượt 1,03 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt gần 701.212 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 569.110 tỷ đồng.