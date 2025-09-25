Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu gia nhà bầu Hiển độ body: 36 tuổi cực phong độ, cơ bụng 6 múi chuẩn không cần chỉnh

25-09-2025 - 11:40 AM | Lifestyle

Đỗ Quang Vinh - con trai cả nhà bầu Hiển chăm chỉ tập luyện để "độ" body.

Ở tuổi 36, Đỗ Quang Vinh – con trai cả của bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển) không chỉ ghi dấu ấn với vai trò lãnh đạo tại ngân hàng SHB mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc, phong độ.

Trên mạng xã hội, Đỗ Quang Vinh thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong phòng tập gym hoặc khi bơi lội, chạy bộ. Không chỉ dừng lại ở thú vui rèn luyện sức khỏe, thiếu gia nhà bầu Hiển còn cho thấy sự kiên trì và kỷ luật trong việc giữ vóc dáng. Cơ bụng 6 múi, lưng và bắp tay săn chắc của anh là minh chứng rõ ràng cho quá trình tập luyện nghiêm túc.

Đỗ Quang Vinh thường xuyên tập gym để giữ thể hình 

Thiếu gia nhà bầu Hiển độ body: 36 tuổi cực phong độ, cơ bụng 6 múi chuẩn không cần chỉnh- Ảnh 1.

Đỗ Quang Vinh từng chia sẻ trước đây chỉ sau khoảng 12 buổi tập với huấn luyện viên, bản thân đã cảm nhận sự thay đổi tích cực từ sức khỏe cho đến ngoại hình, từ đó càng có thêm động lực để duy trì đều đặn. 

Không chỉ gắn bó với gym, Đỗ Quang Vinh còn kết hợp nhiều bộ môn khác như bơi lội và chạy bộ, giúp cơ thể dẻo dai và tăng sức bền. Có thời điểm, anh còn chia sẻ mục tiêu "siết cơ" để đường nét cơ thể rõ ràng, săn chắc hơn.

Thiếu gia nhà bầu Hiển độ body: 36 tuổi cực phong độ, cơ bụng 6 múi chuẩn không cần chỉnh- Ảnh 2.

Body căng đét của thiếu gia nhà bầu Hiển

Điều đáng chú ý là giữa lịch làm việc dày đặc trong vai trò doanh nhân trẻ, Đỗ Quang Vinh vẫn dành thời gian tập luyện. Điều này cho thấy sự ưu tiên của anh dành cho sức khỏe và phong cách sống lành mạnh.

Hiện tại, bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, Đỗ Quang Vinh còn được nhiều người quan tâm bởi hình ảnh một ông bố hai con hiện đại, chăm chỉ tập luyện, giữ phong độ chuẩn "nam thần doanh nhân".

Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max: "Mọi người giàu, hay có chỗ mua rẻ mình không biết nhỉ?"

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngang hàng Kyoto và Nami, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á

Ngang hàng Kyoto và Nami, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á Nổi bật

Rút hết 10,5 tỷ tiết kiệm về quê mua đất xây villa, chưa đầy 6 tháng vội bỏ hết quay lại thành phố: "Tôi không sống nổi..."

Rút hết 10,5 tỷ tiết kiệm về quê mua đất xây villa, chưa đầy 6 tháng vội bỏ hết quay lại thành phố: "Tôi không sống nổi..." Nổi bật

10 mỹ nhân thời Đường đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi xếp sau Dương Tử, hạng 1 đúng chuẩn quốc sắc thiên hương

10 mỹ nhân thời Đường đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi xếp sau Dương Tử, hạng 1 đúng chuẩn quốc sắc thiên hương

11:15 , 25/09/2025
Lần thứ 2, MC Lại Văn Sâm phải ra thông báo khẩn

Lần thứ 2, MC Lại Văn Sâm phải ra thông báo khẩn

10:48 , 25/09/2025
Ken đặc người tiếc nuối ghé thăm nhà sách Cá Chép ngày cuối, nhân viên tiết lộ 1 điều cực bất ngờ

Ken đặc người tiếc nuối ghé thăm nhà sách Cá Chép ngày cuối, nhân viên tiết lộ 1 điều cực bất ngờ

10:42 , 25/09/2025
Chuyện gì đang xảy ra với Shark Bình?

Chuyện gì đang xảy ra với Shark Bình?

10:40 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên