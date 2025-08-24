Thiếu hơn 100.000 giáo viên, Thủ tướng yêu cầu rà soát, bổ sung biên chế

Chiều 22/8, tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương kiểm tra tình hình tuyển dụng biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022-2026, đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung biên chế đến năm 2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay.

Theo báo cáo, cả nước đang thiếu hơn 102.000 giáo viên các cấp, trong khi khoảng 60.000 biên chế được giao vẫn chưa tuyển dụng được. Việc thiếu giáo viên diễn ra nghiêm trọng ở bậc mầm non và tiểu học, đặc biệt tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nguyên tắc "có học sinh phải có giáo viên", nhấn mạnh: " Dứt khoát không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc".

Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức đối với ngành GD-ĐT. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cũng tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, con người là trung tâm, là động lực và là mục tiêu phát triển của đất nước. Năm học 2024-2025 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục, chuyển đổi số, cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ giáo viên.

Định hướng năm học 2025-2026, ngành giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp: triển khai học bạ và văn bằng số trên toàn quốc, đẩy mạnh phổ cập mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tăng cường đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn như AI, bán dẫn, kinh tế xanh…

Chính phủ cũng dự kiến tăng ngân sách giáo dục năm 2026 lên tối thiểu 630.000 tỷ đồng, tăng hơn 134.000 tỷ đồng so với năm 2025, nhằm phục vụ cho các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, bối cảnh tình hình dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Ngành giáo dục đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới, phát triển đột phá hơn, vừa để khắc phục những hạn chế bất cập, giải quyết vấn đề của chính mình, vừa góp phần quan trọng thực hiện thành công các quyết sách mới của Đảng, Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Từ kết quả đạt được và kinh nghiệm thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành thời gian qua, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng, tập thể lãnh đạo Bộ và toàn ngành giáo dục tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện hiệu quả quan điểm định hướng chủ đạo: "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, là chủ thể - Thầy, cô giáo là động lực - Nhà trường là bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng".

Thủ tướng cũng đánh giá cao phương châm của Đại hội Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo "Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển"; Đại hội cũng đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới 2025-2030 với 8 nội dung trọng tâm, đột phá. Đây là những nội dung rất đúng, rất trúng, cần tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả trong toàn ngành.