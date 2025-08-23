Báo Thái Lan viết về kế hoạch phát triển đầy tham vọng của Việt Nam, nhắc nhở điều Bangkok quan ngại

250 công trình và kế hoạch tham vọng

Ngày 19/8, trên cả nước đã diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo thông tin từ Cổng thông tin chính phủ, 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.

Cụ thể, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị: 44 dự án, công trình; công trình công nghiệp: 57 dự án, công trình; hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án, công trình; nhà ở xã hội: 22 dự án, công trình; nông nghiệp và phát triển nông thôn: 06 dự án, công trình; văn hóa, thể thao: 03 dự án, công trình; giáo dục: 12 dự án, công trình; quốc phòng: 01; y tế: 10 dự án, công trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu tới dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tờ Nation của Thái Lan đã gọi đây là một kế hoạch phát triển quốc gia đầy tham vọng nhằm mục tiêu đạt mức tăng trưởng GDP 8% vào năm 2025 và duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Mục tiêu cuối cùng là đưa Việt Nam trở thành "con hổ mới" của châu Á và đạt được vị thế quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tuyên bố khởi đầu một "kỷ nguyên mới", đánh dấu đợt cải cách kinh tế sâu rộng nhất trong nhiều thập kỷ.

Sự trỗi dậy nhanh chóng của Việt Nam được thể hiện rõ qua thu nhập bình quân đầu người: tại Hà Nội, mức thu nhập hằng năm đã tăng từ 1.200 USD năm 1990 lên 16.385 USD hiện nay, nhờ quá trình chuyển mình thành trung tâm sản xuất toàn cầu.

Thái Lan dần mất lợi thế cạnh tranh?

Cũng theo tờ Nation, ông Nonarit Bisonyabut, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI), cảnh báo rằng, sự tiến bộ của Việt Nam sẽ khiến Thái Lan lo ngại. Trước đây, Thái Lan từng có chiến lược quốc gia hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2036 dưới thời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, song tham vọng này đã suy yếu do đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng khác.

Ông cho biết trước COVID-19, tiềm năng tăng trưởng của Thái Lan ở mức 3,6% mỗi năm. Sau đại dịch, con số này giảm còn 2,7 - 3%, khiến mục tiêu đạt thu nhập cao bị lùi đến giai đoạn 2088–2093, chậm hơn 7 - 12 năm so với kế hoạch ban đầu.

Ông lập luận rằng Việt Nam đang triển khai những cải cách, như tái cơ cấu bộ máy hành chính để nâng cao hiệu quả, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh chóng. Ngược lại, Thái Lan dù nhận thức rõ vấn đề nhưng lại hành động chậm chạp.

"Nhìn về phía trước, Trung Quốc và Hàn Quốc đang ưu tiên Việt Nam hơn Thái Lan. Hai quốc gia này là những người thắng thế trong kỷ nguyên số - Trung Quốc vươn lên cùng Mỹ trở thành cường quốc AI. Nếu Thái Lan không cải cách nghiêm túc, họ sẽ mất lợi thế cạnh tranh và cuối cùng tụt lại phía sau Việt Nam", ông Nonarit kết luận.

Ông Kriengkrai Thiennukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), cho biết với báo Krungthep Turakij rằng Việt Nam đang có sự điều chỉnh lớn, tận dụng những thay đổi trong chính sách thuế của Mỹ và các quy định thương mại toàn cầu.

"Việt Nam hiểu rằng thế giới đã thay đổi, nên họ phải dựa vào chính mình nhiều hơn và thúc đẩy cải cách cơ cấu," ông Kriengkrai nhận xét.

"Họ bắt đầu bằng cải cách hành chính, cắt giảm bộ ngành và chi phí. Họ biết rằng nếu không tái cơ cấu, họ sẽ thua trong cạnh tranh toàn cầu. Đây là một tấm gương tốt mà Thái Lan nên học theo", ông Kriengkrai nói thêm.

Ông Poj Aramwattananont, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan, ghi nhận việc Việt Nam đầu tư mạnh vào hạ tầng như một chiến lược duy trì tăng trưởng và đối phó với thuế quan thời Trump.

Ông thừa nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư thông qua hạ tầng, song khẳng định Thái Lan vẫn có sức hút với các thế mạnh như vị trí trung tâm khu vực CLMV, vai trò cầu nối hai đại dương, nền sản xuất và xuất khẩu vững chắc với chuỗi cung ứng khép kín thượng – trung – hạ nguồn, cũng như định hướng mở rộng các ngành mới.

"Tuy nhiên, các nhà đầu tư còn e ngại vì chưa thấy chính sách rõ ràng", ông Poj nói.