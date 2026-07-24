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Thiếu niên Mỹ rút đơn kiện Meta về gây nghiện mạng xã hội

| | Kinh tế số

Một thiếu niên bang Florida đã rút đơn kiện Meta chỉ vài ngày trước khi vụ án về tác động gây nghiện của mạng xã hội được đưa ra xét xử tại Los Angeles.

Thiếu niên Mỹ rút đơn kiện Meta về gây nghiện mạng xã hội - Ảnh 1.

Logo Meta tại hội nghị AI LlamaCon 2025 ở California, Mỹ, ngày 29/4/2025. (Ảnh: AP)

Nguyên đơn, được xác định bằng tên viết tắt R.K.C., đã kiện Meta, TikTok, YouTube và Snap vào năm 2023, cáo buộc các nền tảng sử dụng thiết kế gây nghiện, khiến cậu bị thiếu ngủ, trầm cảm, lo âu và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Theo hồ sơ tòa án, R.K.C. bắt đầu sử dụng mạng xã hội từ khoảng 8 tuổi. Vụ kiện dự kiến được đưa ra xét xử tại Tòa Thượng thẩm California ở Los Angeles vào tuần tới.

YouTube và TikTok đã đạt thỏa thuận dàn xếp với nguyên đơn vào tháng 6, trong khi Snap gần đây cũng đạt thỏa thuận sơ bộ. Các điều khoản không được công bố, khiến Meta trở thành bị đơn duy nhất còn lại trước khi R.K.C. rút đơn.

Luật sư của R.K.C. cho biết thiếu niên này quyết định không tiếp tục vụ kiện do lo ngại phải trải qua một phiên tòa kéo dài nhiều tuần. R.K.C. muốn khép lại vụ việc, tập trung hồi phục và tiếp tục trị liệu để trở lại cuộc sống bình thường.

Thiếu niên Mỹ rút đơn kiện Meta về gây nghiện mạng xã hội - Ảnh 1.

R.K.C. cho biết bắt đầu sử dụng mạng xã hội từ khoảng 8 tuổi và sau đó bị nghiện. (Ảnh: Getty Images)

Meta cho biết nguyên đơn rút đơn mà không nhận bất kỳ khoản tiền nào. Công ty khẳng định các cáo buộc không có cơ sở và tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ mình trước những vụ kiện mà Meta cho là thiếu căn cứ.

Việc rút đơn được xem là một kết quả có lợi cho Meta, sau khi tập đoàn này cùng YouTube thua kiện tại Los Angeles hồi tháng 3. Trong vụ án đó, bồi thẩm đoàn yêu cầu 2 công ty bồi thường khoảng 6 triệu USD cho một phụ nữ trẻ, đồng thời xác định các nền tảng đã cố tình thiết kế sản phẩm gây nghiện và không cảnh báo đầy đủ về những nguy cơ có thể xảy ra.

Cũng trong tháng 3, một bồi thẩm đoàn tại bang New Mexico yêu cầu Meta nộp 375 triệu USD tiền phạt dân sự vì bị cho là gây hiểu lầm về mức độ an toàn của các nền tảng và không bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ trên mạng.

Hơn 2.000 nguyên đơn, gồm các gia đình, học khu và tổng chưởng lý các bang, đang tham gia những nhóm kiện Meta, YouTube, TikTok và Snap với cáo buộc các công ty cố tình phát triển sản phẩm gây nghiện, gây tổn hại cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo Mạnh Dương (t/h)

Thời báo VTV

Từ Khóa:
meta

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