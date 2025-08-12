Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 12-8, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng những kết quả, thành tích Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh cần quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhận thức, tư duy mới về bảo đảm an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu để tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, của Tỉnh ủy Đồng Nai và Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy khoá mới phải chú ý về tính kế thừa và nêu cao ý thức trách nhiệm, duy trì khối đoàn kết, thống nhất, gương mẫu về mọi mặt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Công an tỉnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh đề nghị Công an tỉnh tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với toàn lực lượng Công an tỉnh; phát huy vai trò Công an cấp cơ sở trong mô hình chính quyền 2 cấp với phương châm "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở".

Các đại biểu tham dự đại hội

Bà Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại đại hội

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá mà Đảng bộ Công an tỉnh đề ra. Tăng cường xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh. Ban thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng trong thời gian tới, toàn thể Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra, góp phần cùng toàn Đảng bộ tỉnh và cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc đại hội

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và bà Tôn Ngọc Hạnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 người, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh gồm 8 người. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh; Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Kỷ cương - Đột phá - Hiệu quả", đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, xác định Công an tỉnh tiếp tục gương mẫu đi đầu thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an Đồng Nai vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phát huy hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy, đưa Công an Đồng Nai trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" trong toàn lực lượng Công an.



