Thời của thẻ tín dụng: Một tính năng mới có thể khiến hàng triệu người sử dụng liên tục

Thẻ tín dụng từ lâu đã được xem là công cụ thanh toán thông minh cho người tiêu dùng hiện đại. Không chỉ dừng ở “chi trước – trả sau”, thẻ tín dụng còn mang lại lợi ích quản lý dòng tiền, kỳ hạn miễn lãi, cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Khi nhu cầu mua sắm, ăn uống hay di chuyển đều cần được đáp ứng ngay lập tức, thẻ tín dụng trở thành lựa chọn giúp người dùng vừa tiện lợi, vừa tối ưu chi phí.

Thế nhưng, việc sử dụng thẻ tín dụng trong đời sống hàng ngày vẫn tồn tại những rào cản. Nhiều điểm bán nhỏ lẻ chưa trang bị máy quẹt thẻ, việc mang theo thẻ vật lý tiềm ẩn rủi ro mất hoặc lộ thông tin, và các giao dịch nhỏ thường bị bỏ qua. Kết quả là, nhiều chủ thẻ vẫn chưa tận dụng hết giá trị của công cụ tài chính này.

Đáng chú ý gần đây, một số ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã cho phép người dùng quét mã QR và chọn nguồn tiền từ thẻ tín dụng trực tiếp trên ứng dụng di động. Nhờ đó, thanh toán có thể thực hiện nếu có mã QR, từ trung tâm thương mại đến quán ăn vỉa hè, mà không cần mang theo thẻ. Người dùng vẫn hưởng đầy đủ quyền lợi từ thẻ tín dụng, đồng thời giảm phụ thuộc vào hạ tầng máy quẹt.

Điểm đáng chú ý ở cách làm này là khả năng giúp người tiêu dùng linh hoạt hơn trong quản lý tài chính cá nhân. Khi thu nhập không đến cùng thời điểm với nhu cầu chi tiêu, hoặc khi muốn giữ tiền mặt cho đầu tư, lựa chọn thẻ tín dụng khi quét QR trở thành giải pháp hợp lý.

Điều này giúp mở rộng khả năng sử dụng thẻ tín dụng vào những tình huống hàng ngày, từ mua thực phẩm, thanh toán dịch vụ, đến chi phí du lịch, thay vì chỉ gói gọn trong các giao dịch giá trị lớn.

Với phạm vi áp dụng rộng và tính tiện lợi cao, hình thức quét QR bằng nguồn tiền tín dụng có thể thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng thẻ tại Việt Nam, biến thẻ tín dụng trở thành công cụ chi tiêu phổ biến và thường xuyên hơn.



