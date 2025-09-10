Thời điểm tận dụng chính sách bán hàng tốt, “khơi” dòng tiền thông minh

Bài toán dòng tiền thông minh

Trong bối cảnh lãi suất thấp kéo dài và kênh gửi tiết kiệm khó mang lại lợi nhuận bứt phá, dòng vốn cá nhân đang tìm đến bất động sản, đặc biệt là các dự án gắn liền với khu công nghiệp và cộng đồng FDI. Đây được xem là phân khúc an toàn hơn khi vừa có nhu cầu ở thực, vừa tạo dòng tiền cho thuê ổn định, trước biến động của các kênh đầu tư như chứng khoán hay vàng.

Trong làn sóng dịch chuyển đó, dự án Homie City, nằm đối diện tổ hợp Samsung Thái Nguyên, đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và người mua ở thực. Các sản phẩm nhà phố liền kề tại dự án có mức giá khoảng 5 tỷ đồng, song người mua chỉ cần vốn khởi điểm 1,5 tỷ đồng và có thể lựa chọn một trong ba phương án tài chính phù hợp với vốn tự có và kế hoạch dòng tiền.

Ảnh: Chính sách bán hàng dành cho khách hàng mua Homie City – P.Vạn Xuân (Phổ Yên cũ)

Thứ nhất, khách hàng có thể chọn thanh toán sớm để hưởng chiết khấu lên tới 9,5%. Một căn nhà phố trị giá khoảng 5 tỷ đồng sẽ chỉ còn giao động quanh 4,5 tỷ đồng khi thanh toán 100% ngay từ đầu, giúp tiết kiệm khoảng 450 triệu đồng so với giá niêm yết, đồng thời giảm giá vốn và gia tăng biên lợi nhuận ngay khi xuống tiền.

Phương án thanh toán theo tiến độ lại phù hợp với những người có dòng tiền luân chuyển định kỳ hoặc chưa muốn dồn vốn toàn bộ ngay lập tức. Người mua chỉ cần chuẩn bị khoảng 900 triệu - 1 tỷ đồng cho giai đoạn đầu (tương đương 15–20% giá trị sản phẩm), phần còn lại được thanh toán dần trong 9–12 tháng. Với mức chiết khấu tổng cộng 8%, khách hàng vừa tiết kiệm khoảng 400 triệu đồng, vừa duy trì sự linh hoạt trong quản lý tài chính cá nhân.

Đối với phương án vay ngân hàng, cả nhà đầu tư lẫn khách mua ở đều có lợi thế riêng. Người mua có thể vay tối đa 60-70% giá trị sản phẩm (tương đương 3-3,5 tỷ đồng) và được hỗ trợ lãi suất 0% trong 20 tháng. Nhờ đó, không chỉ tiết kiệm khoảng 300 triệu đồng chi phí lãi vay (tùy theo mặt bằng lãi suất thị trường), khách hàng còn đưa sản phẩm vào khai thác cho thuê ngay sau khi nhận bàn giao. Đây là lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn tối đa hóa hiệu quả vốn ban đầu và tạo thêm dòng tiền song song.

Tối ưu hóa biên lợi nhuận nhờ khả năng vận hành cho thuê

Khác với nhiều dự án khác, Homie City là dự án hiếm hoi hưởng lợi trực tiếp từ vị trí đối diện tổ hợp Samsung Thái Nguyên và khu công nghiệp Yên Bình, nơi tập trung hàng chục nghìn chuyên gia và kỹ sư nước ngoài. Nhu cầu thuê nhà phố cao cấp tại đây luôn ổn định, thậm chí có xu hướng tăng đều theo từng quý.

Theo ghi nhận từ các đơn vị vận hành, mức thuê trung bình dao động trong khoảng 25–30 triệu đồng/tháng, tương đương 300-340 triệu/năm. Với vốn bỏ ra ban đầu chỉ 1,5 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận từ dòng tiền đã đạt khoảng 10–12%/năm, một con số đáng chú ý nếu so với kênh gửi tiết kiệm hiện tại, chưa kể khả năng tăng giá tài sản trong dài hạn.

Ảnh 2: Tại Homie City, sản phẩm nhà phố có thể nhanh chóng đi vào vận hành cho thuê, tạo dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Không chỉ linh hoạt về phương án tài chính, trong giai đoạn này, dự án Homie City còn áp dụng chính sách bán hàng riêng biệt. Cụ thể, khách hàng mua nhà trong "tháng ngâu" sẽ được tặng 3 chỉ vàng kèm gói hỗ trợ cho thuê trị giá 120 triệu đồng. Đây là những ưu đãi tác động trực tiếp vào dòng tiền, giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian hoàn vốn và gia tăng biên lợi nhuận ngay từ năm đầu tiên.

Sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính, chính sách bán hàng và lợi thế vị trí đã đưa Homie City trở thành một trong số ít dự án tại thị trường tỉnh vừa đảm bảo giá trị tài sản, vừa tạo dòng tiền khai thác ngay lập tức. Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm ở mức thấp, chứng khoán biến động và giá vàng liên tục lập đỉnh, bất động sản gắn liền với khu công nghiệp và cộng đồng chuyên gia FDI như Homie City đang nổi lên như điểm "trú ẩn" an toàn cho dòng vốn cá nhân. Đây được coi là thời điểm vàng để nhà đầu tư "xuống tiền", đón cơ hội gia tăng lợi nhuận ngay từ giai đoạn đầu.

Homie City – Thành phố sống động 365 ngày

Vị trí: Đối diện Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam, Vạn Xuân, Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TNG Land

Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland – https://weland.com.vn

Website: https://homiecity.com.vn/

Hotline: 0826 34 5566

Đại lý Phân phối: Liên minh Golden Land và Big Star Land, Imperland, An Phúc, Trung Thực Land, Kinh Bắc, Nhân Đôi, Trí Long.