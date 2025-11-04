Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thói quen kì lạ của tiểu thư Harper trong căn biệt thự hơn 2.000 tỷ của nhà Beckham

04-11-2025 - 11:37 AM | Lifestyle

David Beckham tiết lộ thói quen ăn vặt kỳ lạ của con gái cưng Harper Seven.

Cô con út nhà Beckham - Harper Seven Beckham - vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi để lộ "thói quen ăn uống khác thường" trong một đoạn video quay cùng bố - cựu danh thủ Anh David Beckham.

Thói quen kì lạ của tiểu thư Harper trong căn biệt thự hơn 2.000 tỷ của nhà Beckham- Ảnh 1.

Dù vợ chồng Victoria và David Beckham thường giữ kín thông tin về cuộc sống của cô con gái 14 tuổi Harper, nhưng vào ngày 1/11, David đã có lần hiếm hoi chia sẻ về sở thích ăn vặt của con gái. Trên Instagram, anh đăng video quay tại biệt thự trị giá 60 triệu bảng Anh (hơn 2 nghìn tỷ đồng) ở Miami, khoe chiếc bánh mình tự làm.

"Tối qua bố đã nướng một chiếc bánh bông lan vani rất ngon với thật nhiều lớp kem phủ, trừ một phần nhỏ vì con gái bố không thích ăn kem, đúng không Harper?" - David nói, và Harper bật cười trả lời "Không ạ" từ phía sau máy quay.

Thói quen kì lạ của tiểu thư Harper trong căn biệt thự hơn 2.000 tỷ của nhà Beckham- Ảnh 2.

David Beckham làm bánh nhưng vẫn chừa một góc không có kem phủ để chiều con gái cưng Harper Seven

Trong video, chiếc bánh phủ đầy kem trắng và rắc màu sặc sỡ, ngoại trừ một góc nhỏ không có kem, được David đặc biệt để riêng cho Harper. Bài đăng được anh chú thích: "Cảm ơn bố đi nào, Harper Seven".

Hiện gia đình Beckham đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi tại ngôi nhà ở Miami - nơi David làm đồng sở hữu kiêm chủ tịch CLB bóng đá Inter Miami, còn Victoria vẫn điều hành thương hiệu thời trang riêng.

Thói quen ăn uống của nhà Beckham

Trên phần story Instagram, David cũng chia sẻ thêm về những địa điểm ăn uống yêu thích của anh và gia đình ở Mỹ. David cho biết anh thường ghé Caracas Bakery, tiệm bánh mang phong cách Venezuela - Pháp, và El Bagel ở Coconut Grove để ăn sáng.

Về phía Harper, dù không chia sẻ nhiều, nhưng trong năm 2020, cô từng tự tay nấu cho mẹ một bữa gồm cá hồi, tôm, đậu Hà Lan non, dưa leo, bơ và bông cải xanh - cho thấy cô bé sớm học theo lối sống lành mạnh của mẹ.

Còn theo chia sẻ từ người bạn thân Wayne Rooney về bữa ăn nhà Beckham, Wayne Rooney từng bật cười khẳng định nhà Becks ăn uống chẳng sang trọng chút nào. Cầu thủ đình đám kể lại một kỷ niệm khó quên khác với vợ chồng Beckham: "Hồi Becks còn thi đấu ở Madrid, tôi và Coleen có gặp anh ấy và Victoria đi ăn tối. Nhưng mà sang trọng gì đâu - tụi tôi ăn kebab đó chứ!". Cựu danh thủ còn không quên dành lời khen: "Becks là một người đàn ông tuyệt vời, còn Victoria thì cực kỳ dễ thương. Hai người họ hài hước hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng".

Thói quen kì lạ của tiểu thư Harper trong căn biệt thự hơn 2.000 tỷ của nhà Beckham- Ảnh 3.

Gia đình Beckham dù giàu sang nhưng vẫn giữ thói quen ăn uống đơn giản, lành mạnh. Harper Beckham cũng được thừa hưởng lối sống từ bố mẹ

Bên trong biệt thự 2.000 tỷ của nhà Beckham ở Miami

Tổ ấm xa hoa của gia đình Beckham được trang bị phòng gym, rạp chiếu phim tại gia, hồ bơi vô cực, khu lounge trên tầng thượng, cùng 9 phòng ngủ và 13 phòng tắm.

Trong đoạn video, người hâm mộ còn được thấy phòng bếp rộng lớn với bàn đảo phủ đá cẩm thạch xám sang trọng, nơi David Beckham và con gái Harper cùng nhau trò chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp đời thường.

David Beckham vung tiền giải cứu đế chế thời trang của vợ

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biệt thự 400m2 ở ngoại ô "chữa lành" với vườn hoa cẩm tú cầu

Biệt thự 400m2 ở ngoại ô "chữa lành" với vườn hoa cẩm tú cầu Nổi bật

Cặp đôi U40 rủ nhau cầm 6 tỷ về quê xây nhà để nghỉ hưu: “Ban đầu ai cũng chê, đến khi xong xuôi mới hối hận”

Cặp đôi U40 rủ nhau cầm 6 tỷ về quê xây nhà để nghỉ hưu: “Ban đầu ai cũng chê, đến khi xong xuôi mới hối hận” Nổi bật

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nam được khen đẹp trai hơn Lee Min Ho, 100 năm nữa vẫn là "visual biểu tượng của màn ảnh Việt"

Việt Nam có duy nhất 1 mỹ nam được khen đẹp trai hơn Lee Min Ho, 100 năm nữa vẫn là "visual biểu tượng của màn ảnh Việt"

11:10 , 04/11/2025
Lý do Khánh Thi chưa mang bầu con thứ 4, tất cả là tại Phan Hiển!

Lý do Khánh Thi chưa mang bầu con thứ 4, tất cả là tại Phan Hiển!

10:40 , 04/11/2025
Hòa Minzy bức xúc: "Khổ quá trời khổ rồi!"

Hòa Minzy bức xúc: "Khổ quá trời khổ rồi!"

10:35 , 04/11/2025
58 tuổi, tôi rút ra bài học đắt giá: Chỉ cần làm sai 3 điều này, tiền tiết kiệm tuổi hưu sẽ “mất trắng”

58 tuổi, tôi rút ra bài học đắt giá: Chỉ cần làm sai 3 điều này, tiền tiết kiệm tuổi hưu sẽ “mất trắng”

09:59 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên