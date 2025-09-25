Thói quen vô tình giúp mã độc lẻn vào điện thoại

Điện thoại thông minh ngày nay không chỉ là công cụ liên lạc mà còn lưu trữ vô số dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, hình ảnh riêng tư và thông tin công việc. Tuy nhiên, chính những thói quen tưởng chừng vô hại hằng ngày lại đang “mở cửa” cho mã độc xâm nhập và chiếm quyền điều khiển thiết bị của bạn.

Những tin nhắn lạ thường tiềm ẩn rủi ro cho người dùng.

Nhấp vào thông báo giả mạo

Khi duyệt web, bạn có thể gặp những pop-up như “Bạn đã trúng thưởng” hoặc “Điện thoại bị nhiễm virus”. Nếu vô tình nhấn vào, mã độc sẽ được cài đặt ngay lập tức. Hãy từ chối quyền gửi thông báo từ các trang web lạ và xóa bộ nhớ đệm trình duyệt nếu đã lỡ tay.

Mở email và tin nhắn lừa đảo

Phishing (qua email) và Smishing (qua tin nhắn) là chiêu trò phổ biến. Tin tặc giả mạo thương hiệu lớn hoặc tạo tình huống khẩn cấp để dụ bạn nhấp vào liên kết độc hại. Với sự hỗ trợ của AI, các tin nhắn này ngày càng tinh vi hơn. Tuyệt đối không mở file đính kèm hoặc nhấp vào link từ nguồn không rõ ràng.

Lười cập nhật phần mềm

Bỏ qua các bản cập nhật hệ điều hành và ứng dụng là một sai lầm nghiêm trọng. Những bản vá bảo mật giúp khắc phục lỗ hổng mà hacker có thể khai thác. Hãy bật chế độ cập nhật tự động để luôn được bảo vệ.

Bỏ qua cập nhật phần mềm là thói quen khiến điện thoại dễ bị tấn công bởi mã độc.

Cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống

Việc tải ứng dụng từ các cửa hàng bên thứ ba hoặc file .apk không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Ngay cả ứng dụng trên Google Play hay App Store nếu bị “bỏ rơi” lâu ngày cũng có thể chứa lỗ hổng chưa được vá.

Truy cập trang web giả mạo

Một số trang web được thiết kế giống hệt trang chính thức để đánh lừa người dùng. Khi bạn đăng nhập hoặc cung cấp thông tin, dữ liệu sẽ bị đánh cắp. Hãy kiểm tra kỹ URL và sử dụng trình duyệt có tính năng cảnh báo bảo mật.