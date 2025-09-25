Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thói quen vô tình giúp mã độc lẻn vào điện thoại

25-09-2025 - 14:47 PM | Kinh tế số

Những hành động tưởng chừng vô hại như nhấp vào link lạ hay bỏ qua cập nhật phần mềm có thể tạo cơ hội cho mã độc xâm nhập điện thoại của bạn

Điện thoại thông minh ngày nay không chỉ là công cụ liên lạc mà còn lưu trữ vô số dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, hình ảnh riêng tư và thông tin công việc. Tuy nhiên, chính những thói quen tưởng chừng vô hại hằng ngày lại đang “mở cửa” cho mã độc xâm nhập và chiếm quyền điều khiển thiết bị của bạn.

Thói quen vô tình giúp mã độc lẻn vào điện thoại- Ảnh 1.

Những tin nhắn lạ thường tiềm ẩn rủi ro cho người dùng.

Nhấp vào thông báo giả mạo

Khi duyệt web, bạn có thể gặp những pop-up như “Bạn đã trúng thưởng” hoặc “Điện thoại bị nhiễm virus”. Nếu vô tình nhấn vào, mã độc sẽ được cài đặt ngay lập tức. Hãy từ chối quyền gửi thông báo từ các trang web lạ và xóa bộ nhớ đệm trình duyệt nếu đã lỡ tay.

Mở email và tin nhắn lừa đảo

Phishing (qua email) và Smishing (qua tin nhắn) là chiêu trò phổ biến. Tin tặc giả mạo thương hiệu lớn hoặc tạo tình huống khẩn cấp để dụ bạn nhấp vào liên kết độc hại. Với sự hỗ trợ của AI, các tin nhắn này ngày càng tinh vi hơn. Tuyệt đối không mở file đính kèm hoặc nhấp vào link từ nguồn không rõ ràng.

Lười cập nhật phần mềm

Bỏ qua các bản cập nhật hệ điều hành và ứng dụng là một sai lầm nghiêm trọng. Những bản vá bảo mật giúp khắc phục lỗ hổng mà hacker có thể khai thác. Hãy bật chế độ cập nhật tự động để luôn được bảo vệ.

Thói quen vô tình giúp mã độc lẻn vào điện thoại- Ảnh 2.

Bỏ qua cập nhật phần mềm là thói quen khiến điện thoại dễ bị tấn công bởi mã độc.

Cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống

Việc tải ứng dụng từ các cửa hàng bên thứ ba hoặc file .apk không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Ngay cả ứng dụng trên Google Play hay App Store nếu bị “bỏ rơi” lâu ngày cũng có thể chứa lỗ hổng chưa được vá.

Truy cập trang web giả mạo

Một số trang web được thiết kế giống hệt trang chính thức để đánh lừa người dùng. Khi bạn đăng nhập hoặc cung cấp thông tin, dữ liệu sẽ bị đánh cắp. Hãy kiểm tra kỹ URL và sử dụng trình duyệt có tính năng cảnh báo bảo mật.

Theo Anh Quang/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ camera AI, Cục CSGT cảnh báo hàng triệu tài xế

Từ camera AI, Cục CSGT cảnh báo hàng triệu tài xế Nổi bật

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử Nổi bật

Cảnh báo nguy cơ tấn công mới, lợi dụng giao thức kết nối AI mã nguồn mở

Cảnh báo nguy cơ tấn công mới, lợi dụng giao thức kết nối AI mã nguồn mở

14:15 , 25/09/2025
Thỏa thuận 100 tỷ USD giữa OpenAI và Nvidia: Khi những gã khồng lồ âm thầm bắt tay tạo ra các đế chế 'too big to fail'

Thỏa thuận 100 tỷ USD giữa OpenAI và Nvidia: Khi những gã khồng lồ âm thầm bắt tay tạo ra các đế chế 'too big to fail'

13:32 , 25/09/2025
Công an Hà Nội cảnh báo kiểu tin nhắn Zalo lừa đảo nhưng không được xóa

Công an Hà Nội cảnh báo kiểu tin nhắn Zalo lừa đảo nhưng không được xóa

12:10 , 25/09/2025
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới đang lan rộng trên Zalo, Facebook, TikTok...

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới đang lan rộng trên Zalo, Facebook, TikTok...

11:09 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên