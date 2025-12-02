Thông báo khẩn đến người dùng 3 dòng iPhone sau

Một điểm thiết lập mặc định trong iOS 26 đang trở thành chủ đề khiến giới chuyên gia bảo mật quan ngại. Theo phân tích mới công bố, người dùng iPhone 15, iPhone 16 và iPhone 17 có nguy cơ bị truy cập dữ liệu trái phép nếu vô tình kết nối với phụ kiện USB-C không rõ nguồn gốc, đặc biệt tại các trạm sạc công cộng.

iOS 26 được Apple trang bị cơ chế bảo vệ khi iPhone kết nối với phụ kiện USB-C, giúp ngăn chặn hành vi trích xuất dữ liệu qua cáp hoặc thiết bị đã bị can thiệp. Tuy vậy, thay vì thiết lập mặc định ở chế độ kiểm soát chặt chẽ nhất, “Hỏi phụ kiện mới”, hệ điều hành lại để ở tùy chọn “Tự động cho phép khi mở khóa”.

Với thiết lập này, ngay khi thiết bị được mở khóa, bất kỳ phụ kiện USB-C nào được gắn vào cũng có thể kết nối ngay lập tức mà không có bước xác nhận của người dùng. Các chuyên gia đánh giá đây là một “khoảng trống bảo vệ”, tạo điều kiện cho những thiết bị giả mạo hoạt động lén lút trong vài giây ngắn ngủi, đủ để lấy cắp dữ liệu hoặc cài mã độc.

Rủi ro này đặc biệt cao khi người dùng sạc tại sân bay, trung tâm thương mại hoặc những điểm “sạc miễn phí” vốn tiềm ẩn nhiều thiết bị can thiệp ở tầng phần cứng.

Người dùng nên thực hiện ngay các thao tác sau

Để đặt lại lớp bảo vệ, người dùng có thể tự điều chỉnh trong vài bước:

Việc thay đổi chỉ mất vài giây nhưng giúp hạn chế đáng kể nguy cơ bị thu thập dữ liệu trái phép thông qua cổng USB-C. (Ảnh chụp màn hình)

1. Mở Cài đặt

2. Chọn Quyền riêng tư và Bảo mật

3. Truy cập mục Phụ kiện có dây

4. Chuyển tùy chọn về Luôn hỏi hoặc Hỏi phụ kiện mới

Tuy nhiên, một số người dùng phản ánh rằng họ không thể thay đổi mục cài đặt này. Bộ phận hỗ trợ Apple đã ghi nhận bất thường và cho biết bản cập nhật tiếp theo sẽ khắc phục.

Trong lúc chờ Apple xử lý triệt để, các chuyên gia khuyến cáo người dùng hạn chế tối đa việc kết nối iPhone với cáp hoặc trạm sạc không đáng tin cậy, coi đây như một biện pháp phòng ngừa tạm thời nhưng cần thiết.\