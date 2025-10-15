Thông báo khẩn: Người dân ở Quảng Ninh chú ý
Cơ quan khí tượng vừa phát cảnh báo nguy cơ lũ quét và ngập lụt tại nhiều xã, phường tại Quảng Ninh trong 6 giờ tới.
Cơ quan khí tượng thuỷ văn cho biết, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 14/10 đến 14 giờ ngày 15/10), khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bình Liêu 247,6mm, Đồng Tâm 191,6mm, Tiên Yên 179,7mm, ...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.
