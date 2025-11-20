Thông báo mới nhất về thuế du lịch, người Việt cần phải cập nhật gấp

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế tăng nhanh trở lại sau đại dịch, nhiều quốc gia từ châu Âu sang châu Á đang đồng loạt siết chặt hoặc nâng mức thuế du lịch. Đây được xem là giải pháp để quản lý bền vững ngành du lịch, hạn chế tình trạng quá tải và tạo nguồn thu cho việc bảo tồn, nâng cấp hạ tầng. Năm 2025 - 2026 dự kiến sẽ là giai đoạn bùng nổ thay đổi chính sách thuế du lịch với hàng loạt mức phí mới được đưa vào áp dụng.

Thuế du lịch được dùng để làm gì?

Thuế du lịch (tourist tax hoặc city tax) là khoản phí du khách phải trả khi lưu trú tại một địa điểm, tùy theo từng nước mà mức thu có thể tính theo số đêm, theo đầu người hoặc theo tỷ lệ phần trăm trên giá phòng.

Khoản thu này nhằm giải quyết các áp lực mà du lịch đem lại: giao thông quá tải, rác thải, ô nhiễm môi trường, chi phí bảo tồn di sản hay nâng cấp hạ tầng. Nhiều điểm đến nổi tiếng còn sử dụng thuế du lịch như một biện pháp điều tiết lượng khách, giúp giảm tác động của du lịch đại chúng và hướng tới phát triển bền vững. Vì vậy, dù khiến chi phí chuyến đi tăng lên, thuế du lịch lại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng trải nghiệm và duy trì sức chứa lâu dài của các thành phố du lịch.

Một số quốc gia tiêu biểu áp dụng thuế du lịch

Tại châu Âu, Ý là quốc gia thu hút nhiều sự chú ý khi điều chỉnh mạnh mức thuế du lịch. Milan sẽ chính thức áp dụng mức thuế lưu trú mới từ ngày 1/1/2026, trong đó mức thuế suất cho kỳ nghỉ tại khách sạn ba sao sẽ được tăng lên 7,40 euro/đêm (tương đương 190 nghìn đồng), trong khi thuế cho thuê ngắn hạn sẽ tăng lên 9,50 euro/đêm (hơn 245 nghìn đồng), tương đương với mức thuế áp dụng cho khách sạn năm sao. Thuế năm sao hiện sẽ là 10 euro/đêm (hơn 250 nghìn đồng). Các loại hình lưu trú khác sẽ có mức tăng khác nhau, với khách sạn hai sao là 5 euro (gần 130 nghìn đồng), khách sạn một sao là 4 euro (hơn 100 nghìn đồng), và nhà nghỉ dưỡng chịu thuế 7 euro (tương đương 180 nghìn đồng). Nhà trọ thanh niên và chỗ ở ngoài trời sẽ trả mức thuế thấp hơn là 3 euro/đêm (hơn 70 nghìn đồng). (Theo Travel And Tour World)

Đây là động thái chuẩn bị cho Thế vận hội & Paralympic mùa đông Milan - Cortina 2026, khi thành phố dự kiến phải phục vụ lượng khách cực lớn. Chính phủ Ý cũng đã cho phép thành phố đăng cai Olympic tăng thêm tối đa 5 euro (hơn 150 nghìn đồng) mỗi đêm để tăng nguồn lực cho giao thông, an ninh và dịch vụ công.

Tại Tây Ban Nha, nhiều điểm nóng như Barcelona, Ibiza hay Mallorca đã tăng thuế lưu trú và thuế “du lịch xanh”, với mức thu lên đến vài euro mỗi đêm để bù đắp chi phí môi trường. Riêng vùng Catalonia còn đang chuẩn bị nâng mức thuế tối đa lên khoảng 15 euro/ngày (hơn 400 nghìn đồng) tuỳ thuộc vào loại hình lưu trú, nhằm hỗ trợ quỹ nhà ở cho cư dân địa phương. Tại Pháp, hệ thống thuế du lịch được áp dụng theo hạng lưu trú: khách ở khách sạn cao cấp phải trả mức thuế cao hơn rất nhiều so với du khách lưu trú tại các dạng chỗ ở bình dân. Amsterdam (Hà Lan) cũng tăng mạnh thuế phòng lên tới 12,5% giá phòng, đây là mức được xem là cao nhất châu Âu hiện nay.

Không nằm ngoài xu thế, Thái Lan, một quốc gia nổi tiếng với du lịch giá rẻ cũng đã đề xuất áp dụng mức phí khoảng 9 USD (hơn 200 nghìn đồng) cho khách đến bằng đường hàng không, dự kiến ban hành vào cuối năm 2025. Mục tiêu chính của nước này là giảm tải cho các điểm đến vốn đã quá bão hòa như Phuket hay Bangkok, đồng thời tạo nguồn lực để phát triển hạ tầng cho các tỉnh thành cấp hai, giúp phân tán dòng khách du lịch và thúc đẩy du lịch bền vững hơn.

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản cũng đang xem xét áp dụng thêm phí du lịch tại các thành phố quá tải như Kyoto, trong khi Indonesia tiếp tục triển khai thuế du lịch tại Bali để bảo vệ môi trường và các di sản văn hóa.

Chính vì thế, khi đi du lịch du khách cần phải tìm hiểu kỹ các phí, thuế du lịch ở mỗi nước để có sự chuẩn bị trước về phần tài chính và chi tiêu hợp lý cho chuyến đi.