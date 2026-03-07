Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo mới tới hàng chục triệu người dân trên cả nước

07-03-2026 - 20:22 PM | Xã hội

Ứng dụng VNeID vừa ra mắt bản cập nhật 2.2.6 với nhiều tính năng mới, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.

VNeID là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về Dân cư (Bộ Công an) phát triển. Ứng dụng này chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

Theo thống kê trên tờ Znews, đến cuối năm 2025, trên VNeID đã có hơn 65 triệu tài khoản kích hoạt.

Mới đây, ứng dụng này đã có bản cập nhật 2.2.6 mới hàng loạt tính năng mới, cụ thể như sau:

Thông báo mới tới hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 1.

VNeID được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và hệ thống xác thực điện tử. Tài khoản VNeID là mã định danh của công dân.

Đây được coi là "siêu ứng dụng" khi cung cấp nhiều tiện ích. Trong đó, ví giấy tờ điện tử của công dân sẽ tích hợp và hiển thị các loại giấy tờ như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, thông tin thuế, thông tin cư trú…

Ngoài ra, trên ứng dụng này, người dân cũng có thể làm các thủ tục hành chính tại nhà, như cấp đổi căn cước công dân; đăng ký tạm trú, thường trú, khai báo tạm vắng; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký xe; đăng ký khai sinh... thông tin này được đăng tải trên tờ Thanh niên .

Thông báo mới tới hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 2.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Ông Nhuận Đạt sau khi hoàn tục đã đăng ký kết hôn

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Ông Nhuận Đạt sau khi hoàn tục đã đăng ký kết hôn Nổi bật

Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô con gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, nhiều người cấp cứu

Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô con gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, nhiều người cấp cứu Nổi bật

Người đang hưởng lương hưu qua đời, người thân sẽ được nhận trợ cấp thế nào?

Người đang hưởng lương hưu qua đời, người thân sẽ được nhận trợ cấp thế nào?

20:03 , 07/03/2026
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa vừa, mưa to

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa vừa, mưa to

19:42 , 07/03/2026
Thay đổi mới trên MoMo, ZaloPay mà tất cả người dùng cần biết

Thay đổi mới trên MoMo, ZaloPay mà tất cả người dùng cần biết

19:22 , 07/03/2026
Truy nã đặc biệt Vũ Duy Thức SN 1983

Truy nã đặc biệt Vũ Duy Thức SN 1983

17:33 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên