17-09-2025 - 07:40 AM | Xã hội

Đây là nội dung mới nhất từ chương trình hành động của Chính phủ.

Sáng 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện bốn nghị quyết của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày chuyên đề quan trọng về Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, tập trung vào định hướng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng chương trình hành động của Chính phủ.

Nghị quyết 71 đã xác định các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 2045, đồng thời xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho ngành giáo dục, cụ thể là:

Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước- Ảnh 1.

 

Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và chương trình mới

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn. Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, chú trọng hoạt động trải nghiệm STEAM, không gian vui chơi và phát triển toàn diện cho trẻ.

Ở bậc phổ thông, chương trình giáo dục sẽ được rà soát, hoàn thiện, tăng cường thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học. Đặc biệt là:

Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước- Ảnh 2.

 

Đổi mới kiểm tra, đánh giá và dạy – học ngoại ngữ

Chính phủ nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá để phản ánh trung thực kết quả học tập, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Song song, mô hình trường chuyên, trường năng khiếu sẽ được sửa đổi, hướng tới cân bằng và hiện đại hơn. Ngoại ngữ được coi là trọng tâm, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, đồng thời mở rộng dạy ngôn ngữ các nước láng giềng.

Chính sách đặc thù cho giáo viên và học sinh

Một loạt chính sách mới sẽ được ban hành, từ sửa đổi các luật liên quan đến giáo dục bắt buộc, phổ cập đến trung học cơ sở, đến chính sách tiền lương, phụ cấp và ưu đãi đặc thù cho nhà giáo. Đồng thời, các chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cũng sẽ được điều chỉnh để phù hợp hơn.

Giáo dục toàn diện và chuyển đổi số

Nghị quyết đề ra mục tiêu hình thành hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới, với giáo dục toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Song song, công tác chuyển đổi số sẽ được triển khai mạnh mẽ, bao gồm xây dựng chiến lược dữ liệu, phát triển hệ thống thông tin, học liệu số, sách giáo khoa điện tử và nền tảng học trực tuyến.

Đột phá trong giáo dục nghề nghiệp và đại học

Chính phủ định hướng sắp xếp, hiện đại hóa hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ưu tiên đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Ở bậc đại học, sẽ triển khai đề án tái cấu trúc hệ thống, sáp nhập hoặc giải thể cơ sở không đạt chuẩn, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa viện nghiên cứu và trường đại học để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường hội nhập, ký kết các thỏa thuận hợp tác giáo dục, mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho học sinh, sinh viên và giảng viên tại các quốc gia phát triển, cũng như thu hút chuyên gia, nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam.

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

