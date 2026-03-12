Thông báo nóng đến hơn 140.000 học sinh và phụ huynh Hà Nội

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Nội dự kiến diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

Trong tổng số 147.000 học sinh Hà Nội hoàn thành chương trình THCS, dự kiến khoảng 88.000 học sinh sẽ được tuyển vào các THPT, trung tâm GDNN - GDTX, cơ sở giáo dục công lập; khoảng 59.000 học sinh còn lại dự kiến theo học tại các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Lịch thi lớp 10 năm 2026 của học sinh Hà Nội

Đối với các trường THPT công lập không chuyên, học sinh sẽ tham dự kỳ thi chung do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Trong đó, thí sinh được đăng ký dự thi một trong các ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Bài thi Toán và Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận với thời gian làm bài là 120 phút, trong khi Ngoại ngữ thi trắc nghiệm khách quan trong 60 phút.

Cách tính điểm xét tuyển

Thí sinh chỉ được xét tuyển khi có đủ cả ba bài thi, không vi phạm quy chế đến mức hủy kết quả và không có bài thi nào bị điểm 0.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Học sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, theo thứ tự NV1, NV2 và NV3, và không được thay đổi sau khi đã đăng ký.

Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Cụ thể, học sinh trúng tuyển NV1 sẽ không được xét NV2 và NV3. Nếu không trúng tuyển NV1, học sinh có thể xét NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm. Nếu tiếp tục không trúng tuyển NV2, thí sinh được xét NV3 nhưng phải cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường ít nhất 1 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Học sinh thi vào một trong 4 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Theo kế hoạch, học sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học từ ngày 25/6 đến 27/6/2026, có thể thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường. Việc nộp hồ sơ nhập học tại các trường THPT và các đợt tuyển bổ sung (nếu có) sẽ diễn ra từ 4/7 đến 6/7/2026.

