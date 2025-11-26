Thông báo quan trọng liên quan đến Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của tất cả người dân

Theo đó, thực hiện Kế hoạch về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Cục Quản lý đất đai phối hợp Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã xây dựng tiện ích trên ứng dụng VneID để người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cung cấp thông tin về các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai (viết tắt là Giấy chứng nhận).

Cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khẩn trương phổ biến và tổ chức triển khai hướng dẫn người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cung cấp thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp qua ứng dụng VneID song song với việc thu thập các loại Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở đang triển khai tại địa phương.

Đối với các loại Giấy chứng nhận đã thu thập tại địa phương trước đây thì không yêu cầu cập nhật lên ứng dụng VneID, trừ trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có nhu cầu.

Việc cung cấp thông tin qua ứng dụng VneID được ưu tiên bản gốc của Giấy chứng nhận, trường hợp tại thời điểm cung cấp thông tin mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giữ bản gốc của Giấy chứng nhận thì cung cấp bản bản photo (nếu có).

Hướng dẫn thu thập Giấy chứng nhận qua ứng dụng VNeID:

Ảnh: Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh.



