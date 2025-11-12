Thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng chục triệu người đang dùng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân có thể xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID mà không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ gốc hay bản sao khi đi chứng thực.

Nội dung này được quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 280/2025 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch).

Theo đó, kể từ ngày 1/11/2025, người dân không phải nộp hoặc xuất trình bản chính hay bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID khi thực hiện chứng thực.

Việc tích hợp và sử dụng dữ liệu số hóa giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng phải mang theo nhiều giấy tờ bản giấy, đồng thời tăng cường tính minh bạch, chính xác trong xác thực thông tin công dân.

Đáng chú ý, Nghị định 280 cũng quy định, trong trường hợp người dân đề nghị chứng thực và người thực hiện chứng thực có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác theo quy định, thì người thực hiện chứng thực có trách nhiệm chủ động khai thác thông tin này, thay vì yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ.

Việc áp dụng quy định này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, mà còn giúp các cơ quan, đơn vị hành chính từng bước thay đổi phương thức làm việc từ thủ công sang điện tử, tăng cường liên thông dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực.

