Công an bắt giữ Vi Quang Thắng

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong bối cảnh tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc trực tuyến ngày càng diễn biến phức tạp, lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Mới đây, Công an xã Phù Ninh đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Theo đó, vào 16 giờ 45 phút ngày 4/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu Mã Thượng A, tổ công tác của Công an xã Phù Ninh phát hiện một nam giới đang có biểu hiện nghi vấn sử dụng điện thoại di động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an xác định đối tượng là Vi Quang Thắng, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại khu 7, xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ.

Qua kiểm tra nhanh, tổ công tác phát hiện Thắng đang sử dụng điện thoại di động để tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức đăng ký tài khoản cá nhân trên trang web “hello.pro3ios.cc”, tham gia trò chơi “Xổ số Miền Bắc VIP 75 giây” - hình thức đánh bạc thắng thua bằng tiền thật.

Đối tượng Vi Quang Thắng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Tại cơ quan Công an, Vi Quang Thắng khai nhận, vào ngày 4/11, bản thân đã đăng nhập tài khoản có tên “Vithang1234” (tên hiển thị “vithang1234”, mật khẩu “thang1987”) để trực tiếp tham gia đánh bạc. Thắng cho biết tổng số tiền đã nạp và rút ra trong cùng ngày là 13 triệu đồng.

Căn cứ lời khai và tài liệu ban đầu, hành vi của Vi Quang Thắng có dấu hiệu của tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Hiện Công an xã Phù Ninh đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ các đối tượng, đường dây có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, thời gian qua, các hoạt động đánh bạc qua mạng Internet, đặc biệt là các trò chơi mang tính “đặt cược” hoặc “xổ số trực tuyến” trá hình, có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an ninh trật tự.

Với tình hình trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức.

Công an xã Phù Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối không tham gia các hình thức cờ bạc trực tuyến, không tiếp tay, giới thiệu hoặc mời gọi người khác tham gia. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.