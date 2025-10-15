Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng chục triệu người đang sử dụng

15-10-2025 - 10:40 AM | Kinh tế số

Trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, sai sót thông tin trên VNeID người dân có thể thực hiện theo một trong 3 cách sau để được hỗ trợ kịp thời.

Công an TP HCM cho biết vừa có thông báo gửi các cơ quan chức năng để tuyên truyền đến người dân kiểm tra tài khoản VNeID, nếu có sai sót báo ngay với công an để chỉnh sửa kịp thời.

Tờ Người lao động dẫn thông tin từ cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra thông tin của bản thân trong ứng dụng VNeID. Trường hợp có phát hiện sai sót về thông tin, công dân thể thực hiện theo 3 cách sau để được hỗ trợ, gồm:

Thứ nhất là đến trực tiếp công an xã, phường, đặc khu nơi cư trú để yêu cầu chỉnh sửa

Thứ hai là phản ánh qua đường dây nóng của Công an TP HCM, số điện thoại 0693187111.

Thứ ba là phản ánh trực tiếp trên ứng dụng VNeID theo những bước sau:

Thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng chục triệu người đang sử dụng- Ảnh 1.

Thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng chục triệu người đang sử dụng- Ảnh 2.

Thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng chục triệu người đang sử dụng- Ảnh 3.

Thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng chục triệu người đang sử dụng- Ảnh 4.

Thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng chục triệu người đang sử dụng- Ảnh 5.

Từ hôm nay, Hà Nội giải quyết thủ tục đất đai, đăng ký định danh điện tử VNeID trên xe lưu động

 

Theo Duy Anh

