Thông điệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trước thềm ĐHĐCĐ: "VinFast không chỉ là một dự án kinh doanh, mà còn là sứ mệnh cống hiến"

"VinFast không chỉ là một dự án kinh doanh, mà còn là sứ mệnh cống hiến nhằm đưa ngành sản xuất Việt Nam vươn tầm quốc tế, kiến tạo một hệ sinh thái xanh bền vững cho đời. Việc VinFast – một thương hiệu xe thuần điện của Việt Nam – vươn lên dẫn đầu thị trường nước nhà và tiến bước ra thế giới là một kỳ tích, thể hiện quyết tâm, nỗ lực dấn thân cống hiến của toàn bộ tập thể Vingroup và sự ủng hộ của người dân Việt Nam.

Tôi hy vọng dấu mốc quan trọng này sẽ truyền cảm hứng, thúc đẩy các doanh nghiệp và cộng đồng cùng hành động, hết mình vì một Việt Nam xanh và đẳng cấp, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới: Kỷ nguyên vươn mình – Vì tương lai xanh", tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup nói trong báo cáo thường niên 2024.

Năm qua, VinFast của ông Vượng đã bàn giao gần 88.000 xe ở thị trường Việt Nam, trở thành hãng xe thị phần số 1. Trong đó, VF5 và VF3 là 2 mẫu xe bán chạy nhất. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu công nghiệp nội địa đứng đầu thị phần ô tô trong nước, vượt qua hàng loạt các đối thủ tên tuổi trên thế giới. Riêng mẫu xe mini car VF3 trở thành hiện tượng trên thị trường ô tô với hơn 25.000 xe đến tay người tiêu dùng.

Còn theo ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, VinFast có được thành tích này là nhờ "các giá trị cốt lõi về xe tốt, giá tốt, chính sách hậu mãi cực tốt của xe điện VinFast", bên cạnh đó là sự hưởng ứng của người dân Việt Nam.

Cùng với ô tô, các mảng kinh doanh khác của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng có nhiều con số ấn tượng trong năm 2024.

Với bất động sản, Vinhomes năm qua ra mắt Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên Hải Phòng, quy mô 877 ha và tổng mức đầu tư 2,4 tỷ USD, được thiết kế theo mô hình độc đáo "đảo trong thành phố, thành phố trên đảo". Dự án này ghi nhận 2.000 khách đặt mua chỉ trong 1 tháng sau khi ra mắt, hoàn thành 500 căn shophouse chỉ sau 6 tháng và 2,5 triệu lượt khách từ tháng 3 đến tháng 12. Tại ngày 31/12/2024, doanh số chưa ghi nhận của mảng bất động sản là 94.200 tỷ đồng.

Với du lịch, Vinpearl đạt 10,9 triệu lượt khách, tương ứng mức tăng trưởng 50% về lượng khách tham quan và lưu trú các cơ sở du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí. Trong đó, lượng khách quốc tế tăng 58% so với năm 2023, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 40% trung bình toàn ngành. VinWonders cũng đón gần 7 triệu lượt khách tham quan, tăng 39% so với 2023 và tăng 19% so với giai đoạn trước Covid-19. Doanh thu mảng du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tăng trưởng tới 80%, đạt 8.642 tỷ đồng.

Với giáo dục và y tế, VinSchool hiện đã có 54 cơ sở trên toàn quốc và có 48.300 học sinh còn Vinmec năm qua đã thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi teo đường mật bẩm sinh, phẫu thuật thay xương chậu và xương đùi cho bệnh nhân ung thư xương, phẫu thuật nội soi tim cho trẻ 3 tuổi... Doanh thu mảng giáo dục và y tế lần lượt là 5.944 tỷ đồng và 4.487 tỷ đồng, tăng 15,9% và 1,6% so với 2023.

Năm 2025, Vingroup cho biết vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh 3 trụ cột chính là Công nghệ - công nghiệp, Thương mại dịch vụ và Thiện nguyện xã hội.

Mảng Công nghệ - công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu tiếp tục dẫn đầu thị trường Việt Nam, tập trung vào các mẫu xe phổ thông như VF 3, VF 5, mở rộng mạng lưới phân phối và cải thiện dịch vụ, đồng thời mở rộng sang dòng xe Green nhằm khai thác tiềm năng lớn trong lĩnh vực vận tải và taxi.

Tại thị trường châu Á, VinFast tiếp tục các thị trường mục tiêu ở Indonesia, Phlippines và Ấn Độ, với sự hỗ trợ từ chiến lược hệ sinh thái thúc đẩy di chuyển xanh (qua các đối tác như GSM và V-Green, 2 công ty riêng của ông Phạm Nhật Vượng). Các nhà máy lắp ráp tại Indonesia và Ấn Độ cũng sẽ bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2025.

Mảng Thương mại dịch vụ, Vinhomes sẽ tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản với các khu đô thị kiểu mẫu quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận lợi. Những khu đô thị này tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng của Vingroup, đồng thời sở hữu các công trình biểu tượng. Ngay trong ngày 19/4, Vingroup đã khởi công siêu dự án Vinhomes Cần Giờ hay còn có tên chính thức là Vinhomes Green Paradise.

Vinpearl năm nay đặt mục tiêu tiếp tục duy trì nhận diện là thương hiệu hàng đầu về vui chơi - giải trí và nghỉ dưỡng tại Việt Nam, đặc biệt là lựa chọn số 1 cho trải nghiệm của tập khách gia đình. Vinpearl sẽ khai thác các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Trung Đông và Đông Nam Á, đồng thời củng cố vị thế tại Việt Nam.

Mảng thiện nguyện xã hội, Vinmec năm nay sẽ đẩy mạnh hoạt động theo mô hình Hub & Spoke (hệ thống chuyển tuyến trung tâm và vệ tinh), trong đó các bệnh viện tuyến đầu đóng vai trò trung tâm chuyên sâu, còn các bệnh viện tuyến dưới hỗ trợ sàng lọc và điều trị ban đầu. Với giáo dục, Vinschool dự kiến mở thêm 2 trường mới, nâng tổng số học sinh lên 52.000.