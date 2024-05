Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Mở tài khoản ngân hàng trực tuyến sẽ phải sử dụng căn cước công dân gắn chip

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

Chiều 23/5, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6. Tại phiên họp này, Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm.

Về vấn đề đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phản ánh, cử tri phát hiện một số tài khoản không chính chủ thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đây là vấn đề Ngân hàng Nhà nước rất quan tâm. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện một số giải pháp ngăn chặn và hạn chế tình trạng này, đó là thường xuyên rà soát chỉnh sửa, cũng như tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Vừa qua, NHNN đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 về thanh toán không dùng tiền mặt. NHNN cũng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về mở và sử dụng tài khoản, bổ sung một số quy định rất chặt chẽ khi người dân mở tài khoản tại ngân hàng phải sử dụng căn cước công dân có gắn chip; trường hợp không có căn cước công dân gắn chip phải đến trực tiếp mở tài khoản để xác định chính chủ.

Đồng thời, NHNN cũng đã ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN yêu cầu áp dụng các biện pháp xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng/một giao dịch hoặc giá trị trên 20 triệu đồng/ngày, giúp xác thực khách hàng và hạn chế việc sử dụng tài khoản không chính chủ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Quyết định này yêu cầu các TCTD thực hiện từ ngày 01/7/2024.



Thời gian qua, NHNN cũng chỉ đạo toàn ngành tăng cường công tác phòng chống, ngăn ngừa hành vi gian lận trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử và định danh eKYC; Chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải triển khai các giải pháp theo dõi việc giao dịch, kiểm soát đánh giá trong và sau khi khách hàng mở tài khoản để kịp thời phát hiện những tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, để có giải pháp phù hợp.

Đặc biệt, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán, như phối hợp kiểm tra việc thực hiện mở, sử dụng tài khoản thanh toán; tổ chức hội nghị về an ninh, an toàn, bảo mật trong thanh toán; đặc biệt ký kết giữa NHNN và Bộ Công an để yêu cầu các TCTD thực hiện Đề án 06 về kết nối dữ liệu của công dân, làm sạch dữ liệu để hạn chế tình trạng tài khoản không chính chủ…