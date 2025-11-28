Thống kê số tiền chảy vào túi vợ chồng Mailisa khi bán 8 triệu sản phẩm Doctor Magic ra thị trường

Các thông tin về vụ khởi tố vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - chủ sở hữu hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa - tiếp tục có cập nhật mới. Theo báo Công an nhân dân, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa.

Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai tại cơ quan chức năng

Kết quả ban đầu, hệ thống Mailisa đã phân phối hơn 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Trong đó 3 mã sản phẩm chủ lực gồm: Kem loại bỏ sắc tố (tên trên website là Kem hỗ trợ làm mờ thâm nám), mã M01; Kem xóa thâm làm sáng da, mã M03; kem chống nắng che khuyết điểm BB Nano, mã M23. Chỉ riêng 3 mã này, hệ thống Mailisa đã bán được 3,2 triệu hộp.

Theo ghi nhận trên website, giá niêm yết của các sản phẩm này lần lượt là: M01 - 910.000 đồng, M03 - 940.000 đồng và M23 - 680.000 đồng. Chưa rõ số lượng bán của từng sản phẩm, nên nếu tính trung bình giá mỗi hộp sản phẩm là 843.333 đồng thì ước tính doanh thu 3 mã sản phẩm chủ lực đã gần 2,7 nghìn tỷ đồng.

Dù không còn hiển thị mục Sản phẩm trên website Thẩm mỹ viện Mailisa nhưng vẫn có thể tìm thấy các sản phẩm này khi tìm kiếm trên Google (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài 3 mã sản phẩm này, Mailisa còn kinh doanh nhiều dòng sản phẩm như kem dưỡng trắng mờ thâm căng bóng, kem phục hồi da, sữa rửa mặt, nước hoa hồng,… với mức giá từ hàng chục nghìn đến hàng triệu đồng cho mỗi sản phẩm hoặc sản phẩm.

Trong đó, bộ sản phẩm N3 Doctor Magic - bộ kem dưỡng hỗ trợ cải thiện da nám, tàn nhang, đồi mồi khá nổi tiếng. Bộ sản phẩm này có giá niêm yết là 2.550.000 đồng.

Không dừng lại ở đó, cơ quan chức năng đã điều tra ra giá gốc của các sản phẩm Doctor Magic. Theo báo Công an nhân dân, các sản phẩm từ kem dưỡng da, trị nám, sữa rửa mặt đến kem chống nắng,… đều được Mai và Khánh đặt gia công tại các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ 30.000 - 150.000 đồng/ sản phẩm. Phần lớn chi phí sản phẩm trên lại đổ vào bao bì bóng bẩy, tạo vẻ ngoài “cao cấp” nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Với sự chênh lệch về giá gia công - giá niêm yết trên web như vậy, ước tính lợi nhuận từ 8 triệu sản phẩm được bán ra còn là con số khổng lồ hơn nữa.

Container bộ N3 được vận chuyển về biệt phủ của Mailisa và cũng là địa chỉ đăng ký của công ty MK Skincare (Ảnh chụp màn hình)

Theo Vietnamnet, dẫn từ kết quả điều tra của cơ quan chức năng, tại Trung Quốc, các dòng mỹ phẩm được Mai - Khánh gia công không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố để được cấp chứng nhận CFS (Certificate of Free Sale - tức giấy chứng nhận lưu hành tự do).

Vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh bị cáo buộc đã cấu kết với người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu thành Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm được cấp CFS tại Hồng Kông. Sau đó, Hoàng Kim Khánh thông qua Công ty MK SKINCARE nhập khẩu hàng này về bán tại Việt Nam.

Ngày 25/11, theo báo Điện tử Chính phủ, Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare đưa ra thị trường. Đây là doanh nghiệp chịu trách nhiệm nhập khẩu mỹ phẩm cho hệ thống Mailisa. Lý do được đưa ra là để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.