Mỹ phẩm Mailisa bị thu hồi: 'Tôi mua trọn bộ hơn 17 triệu đồng, giờ tìm ai đòi tiền?'

Thu hồi 162 sản phẩm do không có hồ sơ PIF

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế chính thức ban hành quyết định thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm và 80 số tiếp nhận phiếu công bố của MK Skincare - đơn vị thuộc hệ sinh thái Mailisa.

Lý do là doanh nghiệp không cung cấp được hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) - tài liệu bắt buộc trong lĩnh vực mỹ phẩm, dùng để chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất và tính an toàn của sản phẩm. Không có PIF đồng nghĩa sản phẩm không đủ chứng cứ chứng minh chất lượng, không xác định được nguồn gốc hợp pháp, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng.

Dàn sản phẩm của Mailisa trước khi bị thu hồi, trong đó chỉ 3/100 sản phẩm chủ chốt mang lại cho doanh nghiệp này khoản lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng.

Việc thu hồi được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Điều quan trọng đây là thu hồi bắt buộc do cơ quan nhà nước yêu cầu, không phải doanh nghiệp tự nguyện.

Thông tin thu hồi lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ họ đã bỏ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mua các bộ sản phẩm chăm sóc da mang thương hiệu Mailisa/MK Skincare.

Không ít người đang dùng dang dở của liệu trình, một số ghi nhận da bị kích ứng, mẩn đỏ; đa phần đều lo lắng vì không biết quy trình hoàn tiền - đổi trả thế nào khi nhiều chi nhánh Mailisa hiện tạm ngưng hoạt động do liên quan đến vụ án.

Hóa đơn mua sản phẩm của Miailisa lên đến hàng chục triệu của một khách hàng.

Một khách hàng phản ánh: “'Tôi mua trọn bộ hơn 17 triệu đồng, giờ nghe thu hồi mới biết sản phẩm không có hồ sơ an toàn, giờ tìm ai đòi tiền?”.

Doanh nghiệp phải hoàn tiền và bồi thường thiệt hại

Theo phân tích của Luật sư Hạ Thị Thu Thảo (Đoàn Luật sư TPHCM), quyết định thu hồi của Bộ Y tế là căn cứ pháp lý đầy đủ và trực tiếp để người tiêu dùng yêu cầu doanh nghiệp xử lý quyền lợi, bao gồm: Hoàn tiền, đổi trả sản phẩm, hoặc bồi thường thiệt hại nếu có tổn hại sức khỏe.

Luật sư Hạ Thị Thu Thảo.

Luật sư Thảo nhấn mạnh: “Khi cơ quan quản lý ban hành thu hồi bắt buộc, doanh nghiệp buộc phải chịu trách nhiệm dân sự đối với người tiêu dùng. Kể cả khi doanh nghiệp không cố ý, vẫn phải bồi thường nếu sản phẩm gây thiệt hại”.

Theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023 và Nghị định 54/2024, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng (nhà sản xuất - nhập khẩu - phân phối - bán lẻ) có nghĩa vụ: Cung cấp thông tin trung thực, minh bạch về sản phẩm; đảm bảo chất lượng - an toàn; thu hồi sản phẩm khuyết tật; công khai lý do thu hồi, điểm tiếp nhận, cách thức đổi trả, và chủ động bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại.

Các quảng bá của Mailisa trên mạng xã hội.

Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị khách hàng từng mua hoặc đang sử dụng sản phẩm của Mailisa/MK Skincare nên thực hiện ngay các bước sau bao gồm: Giữ tất cả chứng từ liên quan như hóa đơn, tin nhắn mua hàng, ảnh sản phẩm, vỏ hộp, tem nhãn vì đây là căn cứ để yêu cầu hoàn tiền. Ngưng sử dụng sản phẩm ngay lập tức để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do sản phẩm không đảm bảo an toàn. Gửi yêu cầu hoàn tiền/ bồi thường đến đơn vị bán hàng; khách hàng nên gửi bằng văn bản hoặc email, viện dẫn quyết định thu hồi của Bộ Y tế và Luật Bảo vệ người tiêu dùng.

Nếu doanh nghiệp không phản hồi thì cần yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp. Những nơi khách hàng có thể tìm đến bao gồm: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương, Sở Y tế nơi mua sản phẩm.

Cảnh báo cộng đồng, người dùng có thể đăng tải thông tin thu hồi để tránh việc người khác tiếp tục sử dụng các sản phẩm bị cấm lưu hành.

Mailisa cơ sở TPHCM hiện đã đóng cửa ngừng hoạt động.

Theo luật sư Hạ Thị Thu Thảo, sự kiện thu hồi quy mô lớn này đánh dấu một trong những đợt xử lý mạnh nhất trong lĩnh vực mỹ phẩm thời gian gần đây. Việc doanh nghiệp không cung cấp được hồ sơ an toàn PIF và bị bắt buộc thu hồi cho thấy lỗ hổng lớn trong quy trình công bố - lưu hành sản phẩm, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh hệ sinh thái Mailisa đang bị điều tra về tội buôn lậu, trách nhiệm bồi thường, hoàn tiền và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trở thành vấn đề cấp thiết.